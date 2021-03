Philips Avent atsevišķajam/dubultajam elektriskajam krūts piena sūknim ir mīksts un adaptīvs uzgalis. Uzgalim ir viens universāls izmērs! Tas ir izstrādāts tā, lai pielāgotos jūsu krūtsgala izmēram, gluži kā jūsu mazulis. Tas ir izgatavots no elastīga silikona un ir piemērots līdz 99,98 %* krūtsgalu izmēru (līdz 30 mm)*. Šī unikālā uzgaļa dēļ sūknis darbojas efektīvi, maigi stimulējot krūtsgalu, lai paātrinātu piena plūsmu.

