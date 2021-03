Kad noņemat sūkni no krūts, paliecieties mazliet uz priekšu

Atslaukšanas reizes beigās, kad atslauktā piena daudzums sāk samazināties, arī piena, kas izdalās no krūts, spiediens samazinās, tādēļ piens uzgalī nenonāk tik tālu kā atslaukšanas sākumā. Lai novērstu, ka vērtīgais piens pil no uzgaļa, kad to noņemat no krūts, paliecieties mazliet uz priekšu. Tādējādi atlikušais piens plūdīs pareizā virzienā un nepaliks uzgalī. Tad pēc sūkņa korpusa atvienošanas no pudelītes varat uzmanīgi saliet šo pienu pudelītē.