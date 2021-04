Lai nomainītu Philips SmartClean kasetnes, lūdzu, izpildiet tālākās norādes. 1. Izvelciet mazo nodalījumu SmartClean sistēmas apakšā. 2. Izņemiet SmartClean kasetni un izmetiet to. 3. Paņemiet jaunu kasetni, atvelciet tās vāciņu un ievietojiet to atpakaļ nodalījumā. Tagad jūsu SmartClean sistēma ir gatava lietošanai ar jūsu Philips skuvekli.

Kā nomainīt ātrās tīrīšanas pierīces kasetni

1. Pagrieziet un noņemiet Philips ātrās tīrīšanas pierīces augšdaļu.

2. Pagrieziet un noņemiet vāciņu no Philips ātrās tīrīšanas pierīces kasetnes.

3. Paceliet izcilni uz aizslēga un velciet to aiz stūra, lai noņemtu aizslēgu no Philips ātrās tīrīšanas pierīces kasetnes.

4. Spiediet uz Philips ātrās tīrīšanas pierīces kasetnes roktura esošo mazo, apaļo daļu, lai salauztu fiksējošo āķi uz roktura.

5. Ievietojiet ātrās tīrīšanas pierīces kasetni Philips ātrās tīrīšanas pierīcē.