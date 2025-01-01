Kāpēc produkta komplektācijā nav iekļauts adapteris?
Philips ir apņēmies samazināt plastmasas atkritumu daudzumu. Atbilstoši mūsu īstenotajiem vides aizsardzības centieniem vairāku Philips izstrādājumu komplektācijā vairs nav iekļauti USB adapteri. Lai gan tas var šķist neērti, varat būt droši, ka lielākajai daļai patērētāju jau ir viens vai vairāki USB sienas adapteri.
Mēs produktu komplektos joprojām iekļausim USB uzlādes kabeļus, kurus varēs izmantot ar USB adapteriem.
Tālāk ir sniegta plašāka informācija par to, kuru adapteri varat izmantot ar jūsu Philips ierīci.
