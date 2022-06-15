Kā kopt elektrisko zobu birsti?
Nodrošina dziļu un rūpīgu tīrīšanu arī grūti aizsniedzamās vietās, sniedzot jūtamu svaiguma sajūtu katru dienu.
Izstrādāts, lai maigi rūpētos par smaganām un stiprinātu to veselību ar katru tīrīšanas reizi.
Maigi noņem virsmas pigmentāciju un atklāj zobu dabisko baltumu.
Katram ir savi zobu tīrīšanas paradumi – tieši tāpēc izstrādājām uzgali ar dažādos leņķos vērstiem sariņiem, kas nodrošina izcilu tīrīšanu neatkarīgi no tehnikas. A3 Premium All-in-One uzgalis sniedz efektīvākos rezultātus: līdz 20x efektīvāku aplikuma noņemšanu, līdz pat 15x veselīgākas smaganas 6 nedēļu laikā un līdz 100% baltāku smaidu jau pēc 2 dienām, salīdzinot ar manuālo zobu birsti.
SenseIQ tehnoloģija līdz pat 100 reizēm sekundē uztver spiedienu, kustības un tīrīšanas pārklājumu, pielāgojot tavu tīrīšanas tehniku reāllaikā – ja tīrīšanas laikā pielieto pārāk lielu spiedienu, zobu birste nekavējoties reaģē un automātiski samazina intensitāti, palīdzot aizsargāt zobus un smaganas.
Philips Sonicare nodrošina maigu, bet efektīvu tīrīšanu ar 62 000 sariņu kustībām minūtē, savukārt Sonicare Fluid Action tehnoloģija pastiprina šo darbību, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju. Mikroburbuļi nonāk arī grūti aizsniedzamās vietās, nodrošinot rūpīgāku aplikuma noņemšanu un veselīgākas smaganas.
Gaismas gredzens zobu birstes pamatnē maigi brīdina, ja tīrīšanas laikā tiek pielikts pārāk liels spiediens. Kad tas iedegas, vienkārši samazini kustību intensitāti – tā tu pasargāsi savas smaganas no kairinājuma un nodrošināsi saudzīgu, bet vienlaikus efektīvu tīrīšanu.
Uzlabo savu ikdienas mutes kopšanas rutīnu ar kādu no 15 tīrīšanas iestatījumiem. Šī elektriskā zobu birste piedāvā personalizētu pieeju jebkurai situācijai – vai vēlies padziļināti iztīrīt visus zobus, vai pievērsties kādai konkrētai zonai. Izvēlies kādu no pieciem režīmiem – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean vai Sensitive – un papildini tos ar trim intensitātes līmeņiem, lai iegūtu tieši sev piemērotu tīrīšanas pieredzi. Vienkārši atver lietotni, izvēlies režīmu un ļauj zobu birstei parūpēties par pārējo.
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.