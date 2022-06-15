Meklējamie vārdi

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

Personalizētas rūpes par jūsu mutes veselību

Zobārstniecības speciālistu ieteiktākais sonic zobu birstu zīmols pasaulē

Personalizēta rūpe par tavu mutes veselību

20x efektīvāka¹, saudzīga pret smaganām

Izmēģini mūsu vismodernāko elektrisko zobu birsti: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 ar SenseIQ tehnoloģiju. Tā uzlabo mūsu pārbaudīto Sonic tehnoloģiju ar intelektu, uztverot un pielāgojoties, lai sniegtu personalizētu mutes dobuma kopšanu.

Izvēlies krāsu:
Notīra aplikumu

Noņem 20 reizes vairāk aplikuma*

Nodrošina dziļu un rūpīgu tīrīšanu arī grūti aizsniedzamās vietās, sniedzot jūtamu svaiguma sajūtu katru dienu.

Saudzīgs pret smaganām

Veselīgākas smaganas jau pēc 2 nedēļām**

Izstrādāts, lai maigi rūpētos par smaganām un stiprinātu to veselību ar katru tīrīšanas reizi.

Efektīva tīrīšana

Noņem līdz 100% vairāk nosēdumu***

Maigi noņem virsmas pigmentāciju un atklāj zobu dabisko baltumu.

Sonicare Brush Heads Portfolio Feature Image (PPL) Our best plaque removal

20x efektīvāka aplikuma noņemšana*, saudzīga pret smaganām

Katram ir savi zobu tīrīšanas paradumi – tieši tāpēc izstrādājām uzgali ar dažādos leņķos vērstiem sariņiem, kas nodrošina izcilu tīrīšanu neatkarīgi no tehnikas. A3 Premium All-in-One uzgalis sniedz efektīvākos rezultātus: līdz 20x efektīvāku aplikuma noņemšanu, līdz pat 15x veselīgākas smaganas 6 nedēļu laikā un līdz 100% baltāku smaidu jau pēc 2 dienām, salīdzinot ar manuālo zobu birsti.

Philips_Sonicare_9900 series Feature Image (PPL) SenseIQ

SenseIQ tehnoloģija personalizētai lietošanai

SenseIQ tehnoloģija līdz pat 100 reizēm sekundē uztver spiedienu, kustības un tīrīšanas pārklājumu, pielāgojot tavu tīrīšanas tehniku reāllaikā – ja tīrīšanas laikā pielieto pārāk lielu spiedienu, zobu birste nekavējoties reaģē un automātiski samazina intensitāti, palīdzot aizsargāt zobus un smaganas.

Sonicare Brush Heads Portfolio Feature Image (PPL) Trusted Sonicare brushing

Sonicare Fluid Action tehnoloģija

Philips Sonicare nodrošina maigu, bet efektīvu tīrīšanu ar 62 000 sariņu kustībām minūtē, savukārt Sonicare Fluid Action tehnoloģija pastiprina šo darbību, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju. Mikroburbuļi nonāk arī grūti aizsniedzamās vietās, nodrošinot rūpīgāku aplikuma noņemšanu un veselīgākas smaganas.

Philips_Sonicare_9900 Series Feature Image (PPL) Visual_pressure_sensor_A3

Spiediena sensors palīdzēs aizsargāt tavas smaganas

Gaismas gredzens zobu birstes pamatnē maigi brīdina, ja tīrīšanas laikā tiek pielikts pārāk liels spiediens. Kad tas iedegas, vienkārši samazini kustību intensitāti – tā tu pasargāsi savas smaganas no kairinājuma un nodrošināsi saudzīgu, bet vienlaikus efektīvu tīrīšanu.

Philips_Sonicare_9900 series Feature Image (PPL) Setting_mode_intensity_via_phone

Izvēlieties sev piemērotāko

Uzlabo savu ikdienas mutes kopšanas rutīnu ar kādu no 15 tīrīšanas iestatījumiem. Šī elektriskā zobu birste piedāvā personalizētu pieeju jebkurai situācijai – vai vēlies padziļināti iztīrīt visus zobus, vai pievērsties kādai konkrētai zonai. Izvēlies kādu no pieciem režīmiem – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean vai Sensitive – un papildini tos ar trim intensitātes līmeņiem, lai iegūtu tieši sev piemērotu tīrīšanas pieredzi. Vienkārši atver lietotni, izvēlies režīmu un ļauj zobu birstei parūpēties par pārējo.

SenseIQ tehnoloģija

Vieda tīrīšana, personalizēta aprūpe

SenseIQ tehnoloģija uztver tavu tīrīšanas stilu – spiedienu, kustības un pārklājumu – līdz pat 100 reizēm sekundē. Tā automātiski pielāgo intensitāti tieši tad, kad tas nepieciešams, nodrošinot personalizētu aprūpi un labākus rezultātus katrā tīrīšanas reizē.

Padomi un ieteikumi:

