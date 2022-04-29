30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
221S8LDAB/00
Uzticams un nepieciešams
Mūsu S Line monitors nodrošina uzņēmējdarbības efektivitāti. Tādas funkcijas kā Flicker-free un LowBlue režīms atslogo acis un uzlabo jūsu produktivitāti.
S Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!
LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
John Spider
29/04/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Plusi
Cena odpowiednią do jakości
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD
Izmantošanas datums 2021-03-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD
Izmantošanas datums 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Plusi
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Mīnusi
Nu am gasit
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD
Izmantošanas datums 2020-09-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD
Izmantošanas datums 2020-09-18
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.