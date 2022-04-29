ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

LCD monitors

221S8LDAB/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Uzticams un nepieciešams

Mūsu S Line monitors nodrošina uzņēmējdarbības efektivitāti. Tādas funkcijas kā Flicker-free un LowBlue režīms atslogo acis un uzlabo jūsu produktivitāti.

Skatīt visas priekšrocības

uzņēmējdarbības efektivitātei

Uzticams un nepieciešams

  • S Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Plusi

Cena odpowiednią do jakości

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD

Izmantošanas datums 2021-03-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD

Izmantošanas datums 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Plusi

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Mīnusi

Nu am gasit

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD

Izmantošanas datums 2020-09-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 221S8LDAB Monitor LCD

Izmantošanas datums 2020-09-18

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  3. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.