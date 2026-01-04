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Izbeigta ražošana

LCD monitors

226E9QSB/01

Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām

Šis izcili elegantais monitors sniedz vislabāko skatīšanās pieredzi ārpus robežām. Plašais displejs ļauj baudīt vienādi spilgtus un skaidrus attēlus no jebkura priekšējā skatu leņķa. Nemirgojošais ekrāns mazina acu nogurumu pēc ilgstošas lietošanas.

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Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām

  • E Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

EasyRead režīms ērtai lasīšanai

LowBlue režīms acis saudzējošam darbam

Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.