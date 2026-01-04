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Izbeigta ražošana
226E9QSB/01
Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām
Šis izcili elegantais monitors sniedz vislabāko skatīšanās pieredzi ārpus robežām. Plašais displejs ļauj baudīt vienādi spilgtus un skaidrus attēlus no jebkura priekšējā skatu leņķa. Nemirgojošais ekrāns mazina acu nogurumu pēc ilgstošas lietošanas.
E Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.
Atsauksmes
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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