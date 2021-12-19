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Izbeigta ražošana
22PFS5403/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Paņemiet izklaidi līdzi. Kompaktais Philips 5400 ir perfekti piemērots izbraukumiem ar teltīm, furgoniem vai laivām. Komplektā ir iekļauts viss nepieciešamais, jums tikai jāiesprauž spraudnis 12 V ligzdā un varat baudīt mājas ērtības, esot ceļā.
55 cm (22 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Viegli pieslēdziet televizoru, atrodoties ceļā, izmantojot 12 voltu kabeli, ko var pieslēgt jūsu automašīnā, kravas auto, treilerī vai jebkurā 12 voltu strāvas avotā.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
3.7
no 5
11
Atsauksmes
AleksK
19/12/2021
Lietuva
Geras TV
Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Izmantošanas datums 2020-12-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Izmantošanas datums 2020-12-19
Sigis
06/07/2019
Lietuva
Geras kokybes ir kainos santykis
Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Spatium
23/09/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Вибір має чудові функції та дизайн
Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Izmantošanas datums 2021-09-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Izmantošanas datums 2021-09-23
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.