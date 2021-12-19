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Izbeigta ražošana

5400 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

22PFS5403/12

3.7

| (11) Atsauksmes

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Paņemiet izklaidi līdzi. Kompaktais Philips 5400 ir perfekti piemērots izbraukumiem ar teltīm, furgoniem vai laivām. Komplektā ir iekļauts viss nepieciešamais, jums tikai jāiesprauž spraudnis 12 V ligzdā un varat baudīt mājas ērtības, esot ceļā.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 55 cm (22 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

12 voltu kabelis savieno televizoru ar mobilo strāvas avotu

Viegli pieslēdziet televizoru, atrodoties ceļā, izmantojot 12 voltu kabeli, ko var pieslēgt jūsu automašīnā, kravas auto, treilerī vai jebkurā 12 voltu strāvas avotā.

Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

11

Atsauksmes

3
2

19/12/2021

Lietuva

Lietuva

Geras TV

Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Izmantošanas datums 2020-12-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Izmantošanas datums 2020-12-19

06/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras kokybes ir kainos santykis

Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

23/09/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Izmantošanas datums 2021-09-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Izmantošanas datums 2021-09-23

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.