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Izbeigta ražošana

BrillianceLCD monitors ar PowerSensor

240B7QPTEB/01

Dzidrs attēls, lieliska veiktspēja

Philips PowerSensor displejā izmantoti 85% pārstrādātu materiālu, un korpuss, kas nesatur PVC un BFR, ir ideāli piemērots ekoloģiski nekaitīgai darbībai

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ar PowerSensor

Dzidrs attēls, lieliska veiktspēja

  • B Line

  • 24 (24,1 collas/61,1 cm diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor ietaupa līdz pat 70 % no enerģijas izmaksām

PowerSensor ir iebūvēts klātbūtnes noteikšanas sensors, kas pārraida un uztver nekaitīgus infrasarkanos signālus, lai noteiktu lietotāja klātbūtni, un automātiski samazina monitora spilgtumu, kad lietotājs atkāpjas no galda, samazinot enerģijas izmaksas pat par 70 procentiem un paildzinot monitora kalpošanas laiku.

IPS tehnoloģija pilnkrāsu attēliem un platiem skatīšanās leņķiem

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa - pat 90 grādu pagriešanas režīmā! Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

DisplayPort izeja papildu displeju pievienošanai

Izmantojot DisplayPort izeju, varat pievienot vairākus augstas izšķirtspējas displejus ar vienu vadu no sava pirmā displeja pie datora. Iespēja izveidot vairāku displeju ziedlapķēdi ļauj uzturēt tīru darba vietu bez vadu tīklojuma.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  3. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  4. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse