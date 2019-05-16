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Izbeigta ražošana
24PFT5603/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Novērtējiet šī baltā Philips 5600 televizora skaidro un minimālistisko dizainu. Tā plānais izskats ar izteiksmīgām kontūrām ideāli iederas jūsu interjerā. Ar Full HD attēla kvalitāti šis televizors ir ideāla izvēle tiem, kas novērtē vienkāršību.
60 cm (24 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Mēs zinām, ka jūs vēlaties televizoru ar mazu ekrānu, kas izskatās tikpat lieliski, kā darbojas. Tāpēc mūsu dizaina komanda izveidoja elegantu rāmi ar izsmalcinātu baltu un mirdzošu apdari, lai radītu mūsdienīgu dizainu, kas papildina jebkuru interjeru.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.