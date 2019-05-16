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Izbeigta ražošana

5600 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

32PFT5603/12

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Novērtējiet šī baltā Philips 5600 televizora skaidro un minimālistisko dizainu. Tā plānais izskats ar izteiksmīgām kontūrām ideāli iederas jūsu interjerā. Ar Full HD attēla kvalitāti šis televizors ir ideāla izvēle tiem, kas novērtē vienkāršību.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 80 cm (32 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakts portatīvais televizors: radīts jautrībai

Stilīgs, kompakts, viegls un pārnēsājams. Šis televizors ar nelielo ekrānu ļauj nepalaist garām iemīļotos raidījumus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas — gan virtuvē, gan teltī brīvā dabā kopā ar ģimeni. Ar šo portatīvo televizoru jūs vienmēr būsiet informēti par jaunākajām ziņām vai iecienīto sporta spēļu rezultātiem. Tas ir radīts, lai atrastos tur, kur mutuļo dzīve.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Pixel Plus HD. Asi attēli neatkarīgi no attēla avota.

Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/05/2019

România

România

Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.

Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

07/05/2019

România

România

Acest produs oferă o calitate buna !

Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.