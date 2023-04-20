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Izbeigta ražošana

LCD monitors

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Skaidrs attēls, efektīva veiktspēja

Izmantojiet savam darbam Philips 27 collu Full HD monitoru. Skaidrais un košais Full HD displejs nodrošina vietu un attēla kvalitāti darba skatīšanai. Tādas funkcijas kā augstuma regulēšana, Flicker-free un LowBlue režīms atvieglo darbu, saudzējot acis.

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maksimālai produktivitātei

Skaidrs attēls, efektīva veiktspēja

  • B Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

LowBlue režīms acis saudzējošam darbam

Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.

IPS tehnoloģija pilnkrāsu attēliem un platiem skatīšanās leņķiem

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa - pat 90 grādu pagriešanas režīmā! Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Plusi

Super

Mīnusi

Nie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Izmantošanas datums 2022-04-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Izmantošanas datums 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Plusi

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Mīnusi

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Izmantošanas datums 2018-10-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Izmantošanas datums 2018-10-27

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271B8QJEB LCD monitor

Izmantošanas datums 2020-07-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 271B8QJEB LCD monitor

Izmantošanas datums 2020-07-02

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  3. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  4. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  5. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.