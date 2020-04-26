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Izbeigta ražošana
273V5LHSB/00
V Line
27 collas (68,6 cm)
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Verificēts pircējs
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Томтом
07/01/2020
България
Verificēts pircējs
Продукта ме задоволява напълно.
Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
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