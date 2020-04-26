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  • Energy Label Europe B
    Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Energy Label Europe B
    Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā lielajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!
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Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 27 collas (68,6 cm)

LED tehnoloģija spilgtām krāsām

Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.

Vienkārša displeja veiktspējas regulēšana ar SmartControl Lite

SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

26/04/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

07/01/2020

България

България

Verificēts pircējs

Продукта ме задоволява напълно.

Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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