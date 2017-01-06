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Izbeigta ražošana
32PFS6401/12
FHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV
Elegants izskats kompaktā konstrukcijā. Philips 6400 Series televizors nodrošina Full HD attēla kvalitāti 32 collu ekrānā. Tajā ir funkcijas, kādas pieejamas lielākos modeļos, kā arī Smart TV iecienītās Android TV, Google Cast un Spotify aplikācijas.
80 cm (32 collu)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB un paplaš. iespējas
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Spēles mākonī piedāvā plašu augstas kvalitātes spēļu tiešsaistes katalogu visiem vecumiem, gaumēm un spēlēšanas līmeņiem. Vienkārši izvēlieties spēli un spēlējiet savā televizorā!
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.
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3.9
no 5
15
Atsauksmes
bonis33
06/01/2017
Latvija
šim produktam
Ir diezgan ātrs android tv bet ir savi mīnusi.TV un pults ir ražoti katrs savā valstī un reizēm viens otru nesaprot.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)