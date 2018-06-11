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Izbeigta ražošana
32PFT4101/12
Full HD Ultra Slim LED televizors
Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā Full HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
80 cm (32 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Attēla veiktspējas indekss apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgi attēla apstrādes dziņi, lai uzlabotu attēla īpašības: asumu, kustību, kontrastu un krāsu. Neatkarīgi no avota vienmēr varēsiet baudīt asus attēlus ar satriecošu detalizāciju un dziļumu, piesātinātiem melnās krāsas toņiem, spilgtiem baltās krāsas toņiem un izteiksmīgākajām krāsām, kā arī dabiskiem ādas toņiem.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.0
no 5
42
Atsauksmes
guntisxl
11/06/2018
Latvija
Viss OK!
Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.