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32PHH4100/88
Slim LED televizors
Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4100. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/C
Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.
Televizors ar mūsdienīgām, izsmalcinātām līnijām ir pelnījis statīvu, kas paceļ to virs ikdienišķā. Tāpēc Philips TV dizaineri radīja šo unikālo atsegto statīvu, lai tas brīnišķīgi saplūstu ar jūsu interjeru.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
4.1
no 5
15
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
JS28
16/10/2015
Polska
Telewizor jest warty uwagi.
Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
James60
24/04/2017
България
Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .
Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.