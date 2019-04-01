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Izbeigta ražošana
32PHS4032/12
Ļoti plāns LED televizors
Pārnēsājams un skaists. Philips 4000 televizors ir radīts ērti pārnēsājams, kur vien dodaties. Ar īpaši plāno kontūru un balto rāmi ar skaidrām līnijām tas lieliski iederas jebkurā telpā.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Attēla veiktspējas indekss apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgi attēla apstrādes dziņi, lai uzlabotu attēla īpašības: asumu, kustību, kontrastu un krāsu. Neatkarīgi no avota vienmēr varēsiet baudīt asus attēlus ar satriecošu detalizāciju un dziļumu, piesātinātiem melnās krāsas toņiem, spilgtiem baltās krāsas toņiem un izteiksmīgākajām krāsām, kā arī dabiskiem ādas toņiem.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Mēs zinām, ka jūs vēlaties televizoru ar mazu ekrānu, kas izskatās tikpat lieliski, kā darbojas. Tāpēc mūsu dizaina komanda izveidoja elegantu rāmi ar izsmalcinātu baltu un mirdzošu apdari, lai radītu mūsdienīgu dizainu, kas papildina jebkuru interjeru.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.