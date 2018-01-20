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Izbeigta ražošana
32PHS4132/12
Ļoti plāns LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 televizors ar Digital Crystal Clear nodrošina HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
iwih
20/01/2018
Latvija
Produktam ir lielisks dizains!
Televizors ļoti patīk, it sevišķi labi rāda ja skatās HD kanālu. Patīk ļoti elektroniskais dizains, vai interfeiss, kas ir ļoti moderns un minimālisks.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Plusi
Повністю всим задоволений.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2019-11-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2019-11-09
rrancyzOk
20/06/2019
Україна
Функцій безліч. Рекомендую
Просто в захваті від покупки даного телевізора. Функцій дуже багато та вони всі просто супер. Тонкий і яскравий дизайн. Кольори просто бомба.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.