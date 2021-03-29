30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
32PHS5525/12
Pārnēsājams. Par pieejamu cenu.
Vai meklējat labu televizoru, kas nav pārāk smalks? Šis kompaktais un cenas ziņā pieejamais LED televizors ietver visu, kas jums nepieciešams, bez liekām detaļām. Pixel Plus HD sistēma nodrošina dzidru attēlu, skaņa ir skaidra un šo televizoru var viegli un ērti pārvietot no vienas telpas uz citu.
80 cm (32 collu)
LED TV
Pixel Plus HD
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Max-Bugs
29/03/2021
Eesti
Hind ja kvaliteet!
Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes
Plusi
kaasaegne mudel ilma smart"ta
Mīnusi
veel pole leidnud
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED TV
Izmantošanas datums 2020-02-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED TV
Izmantošanas datums 2020-02-29
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Plusi
kolorystyka obrazu oraz ramki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2020-07-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Plusi
звук картина и меню отлични
Mīnusi
не съм открила
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED телевизор
Izmantošanas datums 2021-08-13
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED телевизор
Izmantošanas datums 2021-08-13
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.