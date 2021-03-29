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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

LEDLED TV

32PHS5525/12

4.8

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pārnēsājams. Par pieejamu cenu.

Vai meklējat labu televizoru, kas nav pārāk smalks? Šis kompaktais un cenas ziņā pieejamais LED televizors ietver visu, kas jums nepieciešams, bez liekām detaļām. Pixel Plus HD sistēma nodrošina dzidru attēlu, skaņa ir skaidra un šo televizoru var viegli un ērti pārvietot no vienas telpas uz citu.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

LED TV

Pārnēsājams. Par pieejamu cenu.

  • 80 cm (32 collu)

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimālistisks, spīdīgs sudraba rāmis. Smalkas balsta kājas.

Divi HDMI porti. Viegli savienot ar DVD.

Skaidri dialogi. Dzīvīgi efekti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

29/03/2021

Eesti

Eesti

Hind ja kvaliteet!

Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes

Plusi

kaasaegne mudel ilma smart"ta

Mīnusi

veel pole leidnud

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED TV

Izmantošanas datums 2020-02-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED TV

Izmantošanas datums 2020-02-29

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Plusi

kolorystyka obrazu oraz ramki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2020-07-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Plusi

звук картина и меню отлични

Mīnusi

не съм открила

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED телевизор

Izmantošanas datums 2021-08-13

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par LED 32PHS5525 LED телевизор

Izmantošanas datums 2021-08-13

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.