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Izbeigta ražošana
32PHT4101/12
Ultra Slim LED televizors
Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā Full HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/T2/C
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Attēla veiktspējas indekss apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgi attēla apstrādes dziņi, lai uzlabotu attēla īpašības: asumu, kustību, kontrastu un krāsu. Neatkarīgi no avota vienmēr varēsiet baudīt asus attēlus ar satriecošu detalizāciju un dziļumu, piesātinātiem melnās krāsas toņiem, spilgtiem baltās krāsas toņiem un izteiksmīgākajām krāsām, kā arī dabiskiem ādas toņiem.
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
3.9
no 5
8
Atsauksmes
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Bianca
17/06/2017
România
Verificēts pircējs
Recomand!
Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.