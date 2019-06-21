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Izbeigta ražošana
43PFS5503/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Maksimāla vienkāršība lielā ekrānā. Philips 5500 nodrošina Full HD izšķirtspēju, skaidru skaņu un lielisku skatīšanās pieredzi. Vienkārši pieslēdziet to elektrotīklam un nododieties iecienītajiem seriāliem, filmām vai spēlēm.
108 cm (43")
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.
4.5
no 5
26
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Vastsvik
21/06/2019
Україна
Рекомендую, техніка перевірена часом)
Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Polkan
10/04/2019
Україна
Чудовий телек
Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Snake
06/04/2019
Україна
Хороший телевизор)
За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.