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Izbeigta ražošana

5500 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

50PFS5503/12

4.5

| (26) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Maksimāla vienkāršība lielā ekrānā. Philips 5500 nodrošina Full HD izšķirtspēju, skaidru skaņu un lielisku skatīšanās pieredzi. Vienkārši pieslēdziet to elektrotīklam un nododieties iecienītajiem seriāliem, filmām vai spēlēm.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 126 cm (50")

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Slaidi, izsmalcināti statīvi izstaro vieglumu

Mūsu jaunais zīmuļveida statīvs tika izstrādāts, lai mainītu telpu zem televizora, kur parasti atrodas tradicionālais statīvs, nodrošinot jums aizraujošāku skatīšanās baudījumu. Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

26

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

21/06/2019

Україна

Україна

Рекомендую, техніка перевірена часом)

Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий телек

Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

06/04/2019

Україна

Україна

Хороший телевизор)

За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.