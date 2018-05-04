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Izbeigta ražošana
43PFT4112/12
Full HD Slim LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 TV ar Digital Crystal Clear nodrošina Full HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
108 cm (43 collas)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
3.8
no 5
20
Atsauksmes
Józef68
04/05/2018
Polska
Verificēts pircējs
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Józef68
04/05/2018
Polska
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Edith
14/09/2018
România
Philips ultra hd
Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.