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43PUS6401/12
4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV
Dizains apvienojumā ar veiktspēju Philips 6400 Series televizorā. Minimālistiska statīva elements un 4K Ultra HD un Pixel Plus Ultra HD attēla kvalitāte. Ar Android TV jūsu izklaides iespējas ir faktiski neierobežotas
108 cm (43 collas)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 GB un paplaš. iespējas
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Baudiet 4K Ultra HD asumu, pateicoties Philips Pixel Plus Ultra HD dzinim. Tas optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu vienmērīgus, plūstošus attēlus ar satriecošām detaļām un dziļumu. Baudiet asākus 4K attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.
Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.
Spēles mākonī piedāvā plašu augstas kvalitātes spēļu tiešsaistes katalogu visiem vecumiem, gaumēm un spēlēšanas līmeņiem. Vienkārši izvēlieties spēli un spēlējiet savā televizorā!
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3.6
no 5
127
Atsauksmes
Ucnar
15/10/2019
Eesti
väga hea teler
Mulle meeldib et selle teleka juures on Smart tv võimalus. Igapäevaselt kasutan Netflixi, Prime tv ja Spotifyd. Meeldib et saan ekraani välja lülitada muusika kuulamise ajal
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Frembler
10/07/2017
Eesti
Verificēts pircējs
Telekas on mugav ja hea kasutada, aga Android TV funktsionaalsus on vahepeal veel toore
Pilt, mida telekas näitab on vahel liiga tume, aga kui päike ekraani peale ei paista, on kõik super ja väga detailne. Saame nautida erinevaid HD kanaleid ja siiamaani on kõik väga efektne, eriti Ambilight funktsioon :) Peamiseks takistuseks vahepeal on Android TV ja kokkujooksvad rakendused - näiteks Spotify ja Netflixi rakendused jooksevad päris tihti kokku ja nende (taas)käivitamiseks kulub vahepeal päris mitu minutit. Lisaks oleks tore näiteks esiekraanile kindlaid sätteid salvestada, et nendele kiiresti ligi saada. Meie regioonile võiks olla olemas soovitatav nimekiri rakendustest, mis meil siin kasutusel on, me ei ole siiamaani väga palju leidnud, mis oleksid abistavad. Lisaks võiks olla rohkem informatsiooni erinevatest pultidest (joysticks vms), mis sobituvad telekaga ja võimekusest neid mängudes näiteks kasutada.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
jordanest
06/06/2017
Eesti
Olen rahul
Olen väga rahul, ambilight meeldib väga ja pilt on ka ilus ja puhas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)