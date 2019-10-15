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  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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Izbeigta ražošana

6000 series4K UHD Ultra Slim TV, ko darbina Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (127) Atsauksmes

4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV

Dizains apvienojumā ar veiktspēju Philips 6400 Series televizorā. Minimālistiska statīva elements un 4K Ultra HD un Pixel Plus Ultra HD attēla kvalitāte. Ar Android TV jūsu izklaides iespējas ir faktiski neierobežotas

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Ambilight 2-plakņu

4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV

  • 108 cm (43 collas)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 8 GB un paplaš. iespējas

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Atklājiet Ultra HD attēla kvalitāti ar Pixel Plus Ultra HD

Baudiet 4K Ultra HD asumu, pateicoties Philips Pixel Plus Ultra HD dzinim. Tas optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu vienmērīgus, plūstošus attēlus ar satriecošām detaļām un dziļumu. Baudiet asākus 4K attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Spēles mākonī: augstas kvalitātes spēles visiem vecumiem

Spēles mākonī piedāvā plašu augstas kvalitātes spēļu tiešsaistes katalogu visiem vecumiem, gaumēm un spēlēšanas līmeņiem. Vienkārši izvēlieties spēli un spēlējiet savā televizorā!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

127

Atsauksmes

15/10/2019

Eesti

Eesti

väga hea teler

Mulle meeldib et selle teleka juures on Smart tv võimalus. Igapäevaselt kasutan Netflixi, Prime tv ja Spotifyd. Meeldib et saan ekraani välja lülitada muusika kuulamise ajal

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

10/07/2017

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Telekas on mugav ja hea kasutada, aga Android TV funktsionaalsus on vahepeal veel toore

Pilt, mida telekas näitab on vahel liiga tume, aga kui päike ekraani peale ei paista, on kõik super ja väga detailne. Saame nautida erinevaid HD kanaleid ja siiamaani on kõik väga efektne, eriti Ambilight funktsioon :) Peamiseks takistuseks vahepeal on Android TV ja kokkujooksvad rakendused - näiteks Spotify ja Netflixi rakendused jooksevad päris tihti kokku ja nende (taas)käivitamiseks kulub vahepeal päris mitu minutit. Lisaks oleks tore näiteks esiekraanile kindlaid sätteid salvestada, et nendele kiiresti ligi saada. Meie regioonile võiks olla olemas soovitatav nimekiri rakendustest, mis meil siin kasutusel on, me ei ole siiamaani väga palju leidnud, mis oleksid abistavad. Lisaks võiks olla rohkem informatsiooni erinevatest pultidest (joysticks vms), mis sobituvad telekaga ja võimekusest neid mängudes näiteks kasutada.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

06/06/2017

Eesti

Eesti

Olen rahul

Olen väga rahul, ambilight meeldib väga ja pilt on ka ilus ja puhas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6401 Üliõhuke Android TV™-ga 4K teler

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  3. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  4. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  5. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  6. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  8. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

  9. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)