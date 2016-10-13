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Izbeigta ražošana
43PUS7100/12
4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android
Īpaši ātrs Quad Core procesors apvienojumā ar Ultra Slim korpusu: 7100. sērijas UHD televizors ar Android jaudu darbojas tikpat dinamiski, kā liecina tā izskats. Elegants sudrabots ietvars, plāns statīvs un Ambilight vēl vairāk uzlabos jūsu skatīšanās pieredzi
108 cm (43 collas)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimizē kontrastu jūsu televizorā, pamatojoties uz gaismas apstākļiem jūsu vidē. Gaismas sensors un īpaša programmatūra analizē attēlu 6400 dažādās zonās, un jūs varēsiet baudīt neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi reālistiskai vizuālai pieredzei — gan dienā, gan naktī.
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Google Play™ ir bagātīgs katalogs ar augstas kvalitātes spēlēm visiem vecumiem. Optimizētas izmantošanai jūsu televizorā, tās izskatās lieliski. Nav nepieciešamības pieblīvēt mājokli ar kārtējo spēļu konsoli, jo varat viegli navigēt un spēlēt ar universālo USB spēļu vadāmierīci.
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2.7
no 5
66
Atsauksmes
tetrao
13/10/2016
Latvija
Philips 49PUS7100/12
Nu jau lietoju pāris dienas. Mans subjektīvais, nespeciālista viedoklis: Salīdzinot preces cenu ar piedāvātajām funkcijām un esošo kvalitāti, pirkums pat ļoti apmierina. Vienīgais, kā jau minēts, ir darbības ātrums gan interneta vidē gan pārslēdzot režīmus utt. Ambilight strādā ļoti labi, nav pieminētās aizķeršanās (vai arī to nepamanu), attēlā kvalitāte arī ir acīm tīkama. Ja pirms pirkšanas, lasot komentārus, sāku šaubīties, tad tagad, tomēr nopērkot, vīlies noteikti neesmu, protams, objektīvāks vērtējums var nākt pēc vairāku mēnešu lietošanas un citu Tv salīdzināšanas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD
Rudo
18/07/2016
Eesti
Verificēts pircējs
Suurepärane teler
Suurepärane pilt, mahe Ambilight venitaks nagu pilti suuremaks ja lõpetab selle pehmelt serva taga. Kiire protsessor skaleerib HD mõnusalt UHDks.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler
Patyczekl
28/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.
Plusi
Niezawodny.
Mīnusi
Starzeje się.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Izmantošanas datums 2020-01-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Izmantošanas datums 2020-01-28
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.