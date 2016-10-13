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  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

7000 series4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™

43PUS7100/12

2.7

| (66) Atsauksmes

4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android

Īpaši ātrs Quad Core procesors apvienojumā ar Ultra Slim korpusu: 7100. sērijas UHD televizors ar Android jaudu darbojas tikpat dinamiski, kā liecina tā izskats. Elegants sudrabots ietvars, plāns statīvs un Ambilight vēl vairāk uzlabos jūsu skatīšanās pieredzi

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-plakņu

4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android

  • 108 cm (43 collas)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro nepārspējamam kontrastam

Micro Dimming Pro nepārspējamam kontrastam

Micro Dimming Pro optimizē kontrastu jūsu televizorā, pamatojoties uz gaismas apstākļiem jūsu vidē. Gaismas sensors un īpaša programmatūra analizē attēlu 6400 dažādās zonās, un jūs varēsiet baudīt neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi reālistiskai vizuālai pieredzei — gan dienā, gan naktī.

Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā

Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā

Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.

Google Play™: jūsu logs uz jautrību

Google Play™ ir bagātīgs katalogs ar augstas kvalitātes spēlēm visiem vecumiem. Optimizētas izmantošanai jūsu televizorā, tās izskatās lieliski. Nav nepieciešamības pieblīvēt mājokli ar kārtējo spēļu konsoli, jo varat viegli navigēt un spēlēt ar universālo USB spēļu vadāmierīci.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.7

no 5

66

Atsauksmes

13/10/2016

Latvija

Latvija

Philips 49PUS7100/12

Nu jau lietoju pāris dienas. Mans subjektīvais, nespeciālista viedoklis: Salīdzinot preces cenu ar piedāvātajām funkcijām un esošo kvalitāti, pirkums pat ļoti apmierina. Vienīgais, kā jau minēts, ir darbības ātrums gan interneta vidē gan pārslēdzot režīmus utt. Ambilight strādā ļoti labi, nav pieminētās aizķeršanās (vai arī to nepamanu), attēlā kvalitāte arī ir acīm tīkama. Ja pirms pirkšanas, lasot komentārus, sāku šaubīties, tad tagad, tomēr nopērkot, vīlies noteikti neesmu, protams, objektīvāks vērtējums var nākt pēc vairāku mēnešu lietošanas un citu Tv salīdzināšanas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD

18/07/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Suurepärane teler

Suurepärane pilt, mahe Ambilight venitaks nagu pilti suuremaks ja lõpetab selle pehmelt serva taga. Kiire protsessor skaleerib HD mõnusalt UHDks.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

28/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny

dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.

Plusi

Niezawodny.

Mīnusi

Starzeje się.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Izmantošanas datums 2020-01-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Izmantošanas datums 2020-01-28

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

  2. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  3. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

  6. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  7. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  8. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  9. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  11. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.