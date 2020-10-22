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Izbeigta ražošana
43PUS7303/12
Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Izbaudiet iecienītos seriālus, filmas un spēles ar 4K UHD TV, kas saturu no jebkura avota parāda izcilā kvalitātē. Ar Android TV, bezvadu savienojuma iespēju un Ambilight funkciju tā nebūs vienkārši satura straumēšana. Tā būs patiesa klātbūtnes sajūta.
108 cm (43") Ambilight TV
1600 attēla veiktspējas indekss
HDR Plus
P5 Perfect Picture dzinis
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Ar četrkārt lielāku izšķirtspēju nekā parastajam Full HD Ultra HD izgaismo ekrānu ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution Upscaling tehnoloģiju. Jūs saņemsiet uzlabotu attēla kvalitāti neatkarīgi no oriģinālā satura kvalitātes un varēsiet baudīt asāku attēlu ar īpašu dziļumu, kontrastu, dabiskām kustībām un dzīvīgām detaļām.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.2
no 5
291
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
Maaksla
22/10/2020
Latvija
Izcila kvalitāte!
Iegādājos 2018. gadā, jo tobrīd tas bija jaunākais modelis. Joprojām kalpo izcili, visa ģimene esam sajūsmā!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Izmantošanas datums 2018-10-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Izmantošanas datums 2018-10-22
finderos47
19/12/2018
Latvija
FORŠI
Really GREAT TV SMART TV ANDROID DVB-S DVB-T DVB-C Google Play is aviable
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
kika
25/11/2019
Lietuva
Geras televizorius man patiko
Puikus televizorius kam nereikia garso kalančio kaip per kolonėlę,deja šičia tokio nebus bet man jo užtenka, puikus ryžkus vaizdas, lengvas android 8 programinis valdymas kaip telefone, viskas jame veikia balsu per distancini galima išsikviest ką nori, puikiai veikia yotube ir kiti priedai, galima pristabdyt žiurimą programa 1 valandai (ilgiau nelaikys nelaikys jai pristabdžius pereisit į kitą įrenginį per HDMI) žodžiu žiūri ir mėgaujiesi.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.
Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.