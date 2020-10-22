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  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

7300 seriesĻoti plāns 4K UHD LED Android TV

43PUS7303/12

4.2

| (291) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Izbaudiet iecienītos seriālus, filmas un spēles ar 4K UHD TV, kas saturu no jebkura avota parāda izcilā kvalitātē. Ar Android TV, bezvadu savienojuma iespēju un Ambilight funkciju tā nebūs vienkārši satura straumēšana. Tā būs patiesa klātbūtnes sajūta.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar 3 plakņu Ambilight

Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

  • 108 cm (43") Ambilight TV

  • 1600 attēla veiktspējas indekss

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture dzinis

Četrkodolu procesors un Android. Atklājiet saturu no jauna.

Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.

4K Ultra HD. Tik asi attēli, ka rada klātbūtnes sajūtu.

4K Ultra HD. Tik asi attēli, ka rada klātbūtnes sajūtu.

Ar četrkārt lielāku izšķirtspēju nekā parastajam Full HD Ultra HD izgaismo ekrānu ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution Upscaling tehnoloģiju. Jūs saņemsiet uzlabotu attēla kvalitāti neatkarīgi no oriģinālā satura kvalitātes un varēsiet baudīt asāku attēlu ar īpašu dziļumu, kontrastu, dabiskām kustībām un dzīvīgām detaļām.

Slaida fasete un metāla statīvs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

291

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

22/10/2020

Latvija

Latvija

Izcila kvalitāte!

Iegādājos 2018. gadā, jo tobrīd tas bija jaunākais modelis. Joprojām kalpo izcili, visa ģimene esam sajūsmā!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Izmantošanas datums 2018-10-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Izmantošanas datums 2018-10-22

19/12/2018

Latvija

Latvija

FORŠI

Really GREAT TV SMART TV ANDROID DVB-S DVB-T DVB-C Google Play is aviable

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7303 Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

25/11/2019

Lietuva

Lietuva

Geras televizorius man patiko

Puikus televizorius kam nereikia garso kalančio kaip per kolonėlę,deja šičia tokio nebus bet man jo užtenka, puikus ryžkus vaizdas, lengvas android 8 programinis valdymas kaip telefone, viskas jame veikia balsu per distancini galima išsikviest ką nori, puikiai veikia yotube ir kiti priedai, galima pristabdyt žiurimą programa 1 valandai (ilgiau nelaikys nelaikys jai pristabdžius pereisit į kitą įrenginį per HDMI) žodžiu žiūri ir mėgaujiesi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 55PUS7303 4K UHD „Android“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  3. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  4. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  5. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  7. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

  8. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)

  9. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

  10. 2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.

  11. Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.