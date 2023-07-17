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Izbeigta ražošana

4000 seriesFull HD Slim LED televizors

48PFH4100/88

3.6

| (48) Atsauksmes

Full HD Slim LED televizors

Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4100. sērijas Full HD Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Full HD Slim LED televizors

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

100 Hz PMR asiem kustīgiem attēliem

100 Hz PMR asiem kustīgiem attēliem

Perfect Motion Rate apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgu video apstrādes tehniku, lai uzlabotu katra attēla kadra kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk spēlēt spēles, skatīties dinamiskas sporta pārraides vai piedzīvojumu filmas, varēsiet baudīt vislabāko asumu un plūstošus attēlus.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

48

Atsauksmes

17/07/2023

Polska

Polska

crystalicznie czysty obraz

konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy

Plusi

crystalicznie czysty obraz i dźwięk

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2021-07-17

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2021-07-17

09/12/2022

Polska

Polska

dobry telewizor

oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda

Plusi

same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza

Mīnusi

aktualizacje by się przydały

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2020-12-09

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2020-12-09

11/09/2021

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania.

Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.

Plusi

posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2019-09-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2019-09-11

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.