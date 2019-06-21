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Izbeigta ražošana
48PFT4100/12
Full HD Slim LED televizors
Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4100. sērijas Full HD Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.
Perfect Motion Rate apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgu video apstrādes tehniku, lai uzlabotu katra attēla kadra kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk spēlēt spēles, skatīties dinamiskas sporta pārraides vai piedzīvojumu filmas, varēsiet baudīt vislabāko asumu un plūstošus attēlus.
3.7
no 5
38
Atsauksmes
Kika88
21/06/2019
Україна
Дуже задоволена телевізором!
Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
Klavirus
11/07/2020
Hrvatska
Proizvod predobar
Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima
Plusi
Za
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Izmantošanas datums 2018-07-11
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Izmantošanas datums 2018-07-11
Attila89
14/12/2019
Magyarország
Jó készülék
Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.