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Izbeigta ražošana
49PFS4132/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 TV ar Digital Crystal Clear nodrošina Full HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
123 cm (49")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.2
no 5
94
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
Abreka
23/07/2019
Latvija
Šis produkts atbalst manam pieprasijumam.
Viegls un erts. Ļoti sapratams un nav sarežģits priekš veca cilveka.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Pūkainā
18/12/2017
Latvija
Nav tas ko gsidīju
Diemžēl ieliku pārdošanā un meklēju citu.bilde ļoooti neskaidra.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4132 Ļoti plāns Full HD LED televizors
WalWit
18/03/2020
Polska
Verificēts pircējs
Telewizir Full HD,32"
Produkt w dobrej cenie, taki jak chciałem do małego pokoju. Ilość funkcji wystarczająca dla niewybrednych.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2019-02-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFS4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2019-02-18
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.