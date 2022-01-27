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  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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Izbeigta ražošana

6000 series4K UHD Ultra Slim TV, ko darbina Android TV™

49PUS6561/12

3.8

| (135) Atsauksmes

4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV

Perfekti izstrādātais Philips 6500 Series televizors ir klāt. Izbaudiet tā satriecošo 4K Ultra HD attēla kvalitāti un piekļūstiet izklaides pasaulei ar Android TV. Plāns rāmis un unikālais Arc Stand statīvs papildina eleganta dizaina apdari.

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99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Ambilight 3-plakņu

4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Spilgti attēli ar Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD televizora pievilcība atklājas detaļās. Philips Pixel Precise Ultra HD dziņa attēlu apstrādes algoritmi pārvērš ienākošos attēlus UHD izšķirtspējā jūsu ekrānā. Garentējam nepārspējamu asumu, kustību, precizitāti, krāsas un kontrastu. Atklājiet tumšākus melnos un gaišākus baltos toņus, spilgtas krāsas un dabiskus ādas toņus — katru reizi un no jebkura avota.

Arkveida statīvs: lieliski izgaismots

Iedvesmojoties no arhitektūras, Philips arkveida statīvam ir mūsdienīga, līdzsvarota, atvērta konstrukcija. Augstas kvalitātes hromēta apdare un elegants arkas efekts stilīgi iederas katrā telpā.

Izdzirdiet katru detaļu ar DTS Premium Sound

Lieliskiem TV skaļruņiem nepieciešams jaudīgs apstrādes dzinis, kas saglabā oriģinālā audio satura tīro skanējumu. DTS Premium Suite tehnoloģija ir radīta, lai nodrošinātu skanējumu, kādu pircēji pieraduši sagaidīt no augstākās klases skaņas apstrādes: aizraujoša telpiska skaņa, piesātināti basi un kristāldzidri dialogi, kas tiek atskaņoti ar maksimālu skaņas līmeni un bez svārstībām, izrāvumiem vai kropļojumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

135

Atsauksmes

27/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Telewizor Philips

Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.

Plusi

System ANDROID

Mīnusi

Matryca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Izmantošanas datums 2020-01-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Izmantošanas datums 2020-01-27

01/12/2020

Polska

Polska

Super produkt

Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam

Plusi

obraz, odświeżanie

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Izmantošanas datums 2018-12-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Izmantošanas datums 2018-12-01

05/05/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre wyposażenie

Po 25 miesiącach użytkowania w telewizorze uszkodziło się oprogramowanie ale serwis wysłał mi instrukcje co mam zrobić i telewizor działa znów. Ma bardzo fajne funkcje i matryce 100hz. Ja polecam

Plusi

Funkcje, matryca, złącza i szybkie wifi

Mīnusi

Problem z oprogramowaniem ale po aktualizacji wszystko działa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Izmantošanas datums 2018-05-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Izmantošanas datums 2018-05-05

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  3. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  4. Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

  5. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  6. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  7. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  8. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  10. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.