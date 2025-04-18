Meklējamie vārdi

  • Ambilight televizors ar iebūvētu Google asistentu. Ambilight televizors ar iebūvētu Google asistentu. Ambilight televizors ar iebūvētu Google asistentu.
    Energy Label Europe E energoefektivitātes marķējums
    Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet energoefektivitātes marķējums (PDF 197.0KB)

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8100/12

    Ambilight televizors ar iebūvētu Google asistentu.

    Iepazīstinām ar Ambilight televizoru — ierīci, kas apvieno nepārspējamu vizuālo kvalitāti un ērti lietojamas izklaides iespējas. Izmantojot šo 4K Google TV televizoru, varat aizmirst par nebeidzamo ritināšanu, jo jums atliek tikai pavaicāt Google asistentam, lai tas atrod jūsu iecienīto filmu, šovu vai sporta pārraidi. Jums tikai jāiekārtojas ērtāk un jāizbauda

    LED 4K Ambilight TV

    Ambilight televizors ar iebūvētu Google asistentu.

    • 126 cm (50 collu) Ambilight TV
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos un DTS:X
    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdīs ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

    Spilgti mirkļi. Asākas ainas.

    Spilgti mirkļi. Asākas ainas.

    Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.

    Nepārspējamas krāsas un kontrasts ar HDR10+

    Nepārspējamas krāsas un kontrasts ar HDR10+

    Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteiksmīgākas krāsas un kontrasts padara skaidrākus pat tumšākos momentus un gaišākās ainas.

    Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

    Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

    Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

    Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.

    Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.

    Ko vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.

    Saderīgs ar balss asistentiem un pakalpojumu Apple AirPlay*

    Saderīgs ar balss asistentiem un pakalpojumu Apple AirPlay*

    Izmēģiniet dažādus balss asistentus. Nospiediet Google asistenta tālvadības pults pogu un izmantojiet balss komandas, lai meklētu filmas un raidījumus, saņemtu ieteikumus, vadītu saderīgas viedās mājas ierīces un veiktu citas darbības. Vai arī varat arī lūgt Alexa vadīt televizoru, izmantojot ierīces, kurās iespējots palīgs Alexa. Ērti straumējiet saturu televizorā no sava iPhone, iPad vai Mac datora. Skatieties filmas lietotnēs. Koplietojiet fotoattēlus ar draugiem telpā.*

    Izvēlēties vēlamo izmēru

    Izvēlēties vēlamo izmēru

    Izvēlieties ko kompaktu. Izvēlieties ko iespaidīgu. Izvēlieties televizoru, kas perfekti atbilst jūsu vajadzībām. No maza 43 collu ekrāna līdz 65 collu televizoram — 8000. sērijas ierīces pieejamas dažādos izmēros patiesi viedai izvēlei.

    Eiropas dizaina domāšana

    Kājiņas ekrāna malā, slaiks un plāns rāmis — tas ir Eiropas dizains visā savā pilnībā. Iestatiet Ambilight televizoru Lounge režīmā, lai tad, kad to neskatāties, visa telpa būtu pielieta ar krāsām. Tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, iepakojums — no kartona ar FSC sertifikātu, pat ieliktņi ir rūpīgi pārdomāti un drukāti uz pārstrādāta papīra.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Ambilight Suite
      • Spēļu spēlēšanas režīms
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      • Telpas apgaismojuma režīms
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      50  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      126  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Attēlu programma
      Pixel Precise Ultra HD
      Attēla uzlabošana
      • Mikroaptumšošana
      • Ultra Resolution
      • Natural Motion
      • Kristāldzidra skaņa
      • Personīgi
      • Mājas kinoteātris
      • ECO
      • Filma
      • Spēle
      • Monitors

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      640x480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920x1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Disney+
      • Apple TV
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • NFT lietotne*
      • Whalefit
      OS
      Google TV™
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      16 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Tālvadība ar mikrofonu.
      • Iebūvēta Google Assistant funkcija
      • Var izmantot ar Alexa
      Viedās mājas pieredze
      • MATTER
      • Control4
      • Var izmantot ar Apple Home
      Spēļu vadības josla
      Gamebar 2.0
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.0 kanālu
      Izejas jauda (RMS)
      20 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 × 10 W pilna diapazona skaļruņi
      Kodekss
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      Skaņas pastiprinājums
      • MI režīms
      • Oriģināls
      • Izklaide
      • Mūzika
      • Telpiska mūzika
      • Dialogs
      • Personīgi
      • Visu skaņu stili
      • Skaidrs dialogs
      • Skaņas personalizācija
      • AVL režīms
      • Nakts režīms
      Skaņas programma
      Pamata skaņas programma
      Pamatskaļrunis
      Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A)

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • Audio atgriešanās kanāls
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • Atskaņošana ar vienu pieskārienu (automātiskā aktivizēšana)
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.0
      • Var izmantot ar Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI3
      HDMI 2.1 funkcijas
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      • eARC uz HDMI 3
      EasyLink 2.0
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      Spēles
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Saderība ar HDR10+

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      2361288
      SDR energoefektivitātes klase
      E
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      53  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      72  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,5 W

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 2 x AAA baterijas
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Drošības un juridisko nosacījumu brošūra
      • Galda virsmas statīvs
      • Tālvadības pults
      • Strāvas vads

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melns metāla rāmis
      Statīva dizains
      Melni stieņi

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      810  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      200 x 100 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      1111 x 674 x 255 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      1240 × 800 × 150 mm
      Televizora svars bez statīva
      8,23 kg
      Televizora svars ar statīvu
      8,39 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      11,61 kg

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.
    • Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
    • Google TV ir šīs ierīces programmatūras nodrošinājuma nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
    • Apple TV lietotnes un Apple TV+ pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet informāciju Google Play un Apple Inc. atbalsta lapās.

