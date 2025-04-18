Ambilight televizors ar iebūvētu Google asistentu.
Iepazīstinām ar Ambilight televizoru — ierīci, kas apvieno nepārspējamu vizuālo kvalitāti un ērti lietojamas izklaides iespējas. Izmantojot šo 4K Google TV televizoru, varat aizmirst par nebeidzamo ritināšanu, jo jums atliek tikai pavaicāt Google asistentam, lai tas atrod jūsu iecienīto filmu, šovu vai sporta pārraidi. Jums tikai jāiekārtojas ērtāk un jāizbauda
126 cm (50 collu) Ambilight TV
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos un DTS:X
Ir televizors. Un ir Ambilight TV
Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdīs ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
Spilgti mirkļi. Asākas ainas.
Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.
Nepārspējamas krāsas un kontrasts ar HDR10+
Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteiksmīgākas krāsas un kontrasts padara skaidrākus pat tumšākos momentus un gaišākās ainas.
Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X
Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.
Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.
Ko vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.
Saderīgs ar balss asistentiem un pakalpojumu Apple AirPlay*
Izmēģiniet dažādus balss asistentus. Nospiediet Google asistenta tālvadības pults pogu un izmantojiet balss komandas, lai meklētu filmas un raidījumus, saņemtu ieteikumus, vadītu saderīgas viedās mājas ierīces un veiktu citas darbības. Vai arī varat arī lūgt Alexa vadīt televizoru, izmantojot ierīces, kurās iespējots palīgs Alexa. Ērti straumējiet saturu televizorā no sava iPhone, iPad vai Mac datora. Skatieties filmas lietotnēs. Koplietojiet fotoattēlus ar draugiem telpā.*
Izvēlēties vēlamo izmēru
Izvēlieties ko kompaktu. Izvēlieties ko iespaidīgu. Izvēlieties televizoru, kas perfekti atbilst jūsu vajadzībām. No maza 43 collu ekrāna līdz 65 collu televizoram — 8000. sērijas ierīces pieejamas dažādos izmēros patiesi viedai izvēlei.
Eiropas dizaina domāšana
Kājiņas ekrāna malā, slaiks un plāns rāmis — tas ir Eiropas dizains visā savā pilnībā. Iestatiet Ambilight televizoru Lounge režīmā, lai tad, kad to neskatāties, visa telpa būtu pielieta ar krāsām. Tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, iepakojums — no kartona ar FSC sertifikātu, pat ieliktņi ir rūpīgi pārdomāti un drukāti uz pārstrādāta papīra.
