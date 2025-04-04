Meklējamie vārdi

    LED 4K Ambilight TV

    55PUS8200/12

    Ambilight — vieda izvēle

    Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa un Matter Smart Home. Arī iebūvēts tālās darbības mikrofons, kas precīzi uztver izrunātās komandas. Vienkāršu un raitu darbību nodrošina Titan operētājsistēma, savukārt dizains un datu drošība atbilst Eiropas prasībām.

    LED 4K Ambilight TV

    Ambilight — vieda izvēle

    • 139 cm (55 collu) AMBILIGHT televizors
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos un DTS:X
    Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdīs ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

    Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.

    Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

    Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

    Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā vai ar tālās darbības mikrofonu. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai iebūvēto asistentu Alexa, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.

    Izrunājiet jebkuru komandu. Ieslēdziet televizoru, kad ieejat telpā. Lietojiet asistentu Alexa bez tālvadības pults. Izmantojot iebūvēto tālās darbības mikrofonu un brīvroku vadības funkciju, varat ērti iekārtoties un nepiespiesti baudīt iecienīto Smart TV saturu.

    Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju

    Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot Vocal Boost funkciju, klausītājs var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.

    Ar HDMI 2.0a un VRR varat optimāli lietot konsoli, tāpēc spēle ir raitāka un grafika ir vienmērīgāka. Zemas ieejas aizkaves iestatījums automātiski aktivizējas, kad ieslēdz konsoli, tādējādi spēlēšana sagādā vēl vairāk prieka.

    Pasargāt personisko informāciju ir būtiski, kad lieto jebkuru ierīci — viedtālruni, planšetdatoru, klēpjdatoru vai viedo skaļruni. Pateicoties savienojumam ar Philips televizoru, jūsu konfidenciālā informācija ir vienmēr aizsargāta un drošībā. Ar pakalpojumu SafeShark pastāvīgi testējam un pārbaudām drošību, tāpēc varat neraizēties — jūsu kiberdrošība ir mūsu galvenā prioritāte.

    Kājiņas ekrāna malās. Plāns rāmis. 4K LED televizors. Tā ir Eiropas dizaina kvalitāte. Titan OS operētājsistēma ļaus ātri un vienkārši atrast meklēto saturu. Visa ierīce līdz pat mazākajai detaļai ir rūpīgi veidota, ietverot no pārstrādātās plastmasas izgatavoto tālvadības pulti un no pārstrādātajiem un FSC sertificētajiem materiāliem veidoto iepakojumu.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Ambilight Suite
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      • Mūzikas režīms
      • Spēļu režīms
      • Sunrise modinātājs
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      55  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      139  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160p
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      60 Hz  Hz
      Attēlu programma
      Pixel Precise Ultra HD
      Attēla uzlabošana
      • Kristāldzidra skaņa
      • ECO
      • Spēle
      • Atbalsta HDR10+
      • Mājas kinoteātris
      • Monitors
      • Filma
      • Mikroaptumšošana
      • Personīgi
      • Ultra Resolution

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      640x480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920x1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • NFT lietotne*
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      OS
      TITAN OS
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      8 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Iebūvēta Amazon Alexa
      • Var izmantot ar Google Home
      • Tālvadība ar mikrofonu.
      Viedās mājas pieredze
      • MATTER
      • Control4
      • Var izmantot ar Apple Home
      Spēļu vadības josla
      Gamebar 2.0
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.0 kanālu
      Izejas jauda (RMS)
      20 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
      Kodekss
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Skaņas pastiprinājums
      • AVL režīms
      • Zemfrekvences skaņas pastiprinājums
      • Dolby Media Intelligence
      • Izklaide
      • Ekvalaizers
      • Klausīšanās profils
      • Nakts režīms
      • Telpas kalibrēšana
      • Personīgi
      • Vokāla pastiprinājums
      Austiņu funkcijas
      Dolby Atmos austiņām
      Skaņas programma
      IntelliSound
      Pamatskaļrunis
      Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A)

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio atgriešanās kanāls
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11 ac 2x2 divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.2
      • Var izmantot ar Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      HDMI 1
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 1
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      Spēles
      • ALLM un automātiskā spēle
      • HDMI VRR
      HDR
      • Saderība ar HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      2269636
      SDR energoefektivitātes klase
      E
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      53  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      80  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      AC 100–240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 2 x AAA baterijas
      • Strāvas vads
      • Drošības un juridisko nosacījumu brošūra
      • Tālvadības pults
      • Galda virsmas statīvs
      • Īsa lietošanas pamācība

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melns plastmasas zemais rāmis
      Statīva dizains
      Melna metāla četrstūra arkas tipa statīvs

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      810  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      200 x 100 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      1226 x 713 x 88 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      1226 x 778 x 275 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      1320 x 806 x 132 mm
      Televizora svars bez statīva
      9,9 kg
      Televizora svars ar statīvu
      10,2 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      13,1 kg

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas ciparu videoapraides jeb DVB uztveršanu. Atsevišķi DVB operatori var nebūt atbalstīti. Aktuālais saraksts ir Philips atbalsta tīmekļa vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Lai piekļūtu atsevišķu operatoru nodrošinātajam saturam, vajag nosacīto piekļuvi un abonementu. Vairāk informācijas lūdziet savam operatoram.
    • Lietotnes Smart TV pieejamība atšķiras atbilstīgi televizora modelim un valstij. Vairāk informācijas skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/smarttv.
    • Philips lietotne TV Remote App un saistītās funkcijas atšķiras atbilstīgi televizora modelim, operatoram un valstij, kā arī viedierīces modelim un operētājsistēmai. Vairāk informācijas skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Tālvadības pults OTT multivides pakalpojumu poga dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.

