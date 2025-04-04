Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa un Matter Smart Home. Arī iebūvēts tālās darbības mikrofons, kas precīzi uztver izrunātās komandas. Vienkāršu un raitu darbību nodrošina Titan operētājsistēma, savukārt dizains un datu drošība atbilst Eiropas prasībām.
Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Jūsu izvēlētais saturs izplūdīs ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
Spilgti mirkļi. Asākas ainas.
Izbaudiet tuvplānus. Un aizmirstieties neticami detalizētajās ainās. Tā ir brīnišķīgā 4K attēlu kvalitāte. Pateicoties Pixel Precise Ultra HD ekrānam, ik attēls ir neticami ass un tikpat detalizēts kā dzīvē, tāpēc katra skatīšanās reize būs kā elpu aizraujošs piedzīvojums.
Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X
Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.
Titan OS. Vienkārša atrašana.
Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.
Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem
Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā vai ar tālās darbības mikrofonu. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai iebūvēto asistentu Alexa, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar Google viedajiem skaļruņiem un Apple AirPlay.
Vadība bez tālvadības pults
Izrunājiet jebkuru komandu. Ieslēdziet televizoru, kad ieejat telpā. Lietojiet asistentu Alexa bez tālvadības pults. Izmantojot iebūvēto tālās darbības mikrofonu un brīvroku vadības funkciju, varat ērti iekārtoties un nepiespiesti baudīt iecienīto Smart TV saturu.
Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju
Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot Vocal Boost funkciju, klausītājs var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.
Spēlēšanai gatavi savienojumi
Ar HDMI 2.0a un VRR varat optimāli lietot konsoli, tāpēc spēle ir raitāka un grafika ir vienmērīgāka. Zemas ieejas aizkaves iestatījums automātiski aktivizējas, kad ieslēdz konsoli, tādējādi spēlēšana sagādā vēl vairāk prieka.
Visi dati — aizsargāti un drošībā
Pasargāt personisko informāciju ir būtiski, kad lieto jebkuru ierīci — viedtālruni, planšetdatoru, klēpjdatoru vai viedo skaļruni. Pateicoties savienojumam ar Philips televizoru, jūsu konfidenciālā informācija ir vienmēr aizsargāta un drošībā. Ar pakalpojumu SafeShark pastāvīgi testējam un pārbaudām drošību, tāpēc varat neraizēties — jūsu kiberdrošība ir mūsu galvenā prioritāte.
Eiropas dizains, ilgtspējīga domāšana
Kājiņas ekrāna malās. Plāns rāmis. 4K LED televizors. Tā ir Eiropas dizaina kvalitāte. Titan OS operētājsistēma ļaus ātri un vienkārši atrast meklēto saturu. Visa ierīce līdz pat mazākajai detaļai ir rūpīgi veidota, ietverot no pārstrādātās plastmasas izgatavoto tālvadības pulti un no pārstrādātajiem un FSC sertificētajiem materiāliem veidoto iepakojumu.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas ciparu videoapraides jeb DVB uztveršanu. Atsevišķi DVB operatori var nebūt atbalstīti. Aktuālais saraksts ir Philips atbalsta tīmekļa vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Lai piekļūtu atsevišķu operatoru nodrošinātajam saturam, vajag nosacīto piekļuvi un abonementu. Vairāk informācijas lūdziet savam operatoram.
Lietotnes Smart TV pieejamība atšķiras atbilstīgi televizora modelim un valstij. Vairāk informācijas skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/smarttv.
Philips lietotne TV Remote App un saistītās funkcijas atšķiras atbilstīgi televizora modelim, operatoram un valstij, kā arī viedierīces modelim un operētājsistēmai. Vairāk informācijas skatiet tīmekļa vietnē www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Tālvadības pults OTT multivides pakalpojumu poga dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos. iOS ir uzņēmuma Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licences nosacījumiem.