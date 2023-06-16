Uzlabojiet savus atpūtas mirkļus ar The One. Šis 4K Ambilight TV ļauj iedziļināties katrā seriālā, filmā un spēlē! Iegūstiet aizraujošu attēla kvalitāti, visas nepieciešamās straumēšanas lietotnes un statīvu, kur ērti novietot Soundbar skaļruni.
Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar LED apgaismojumu aiz ekrāna, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet iedziļināties savos iecienītajos seriālos, filmās un spēlēs vēl vairāk.
The One ar brīnišķīgu attēlu. Philips P5 Picture dzinis.
Philips P5 dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums. Izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toņi. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir nevainojami vienmērīgs.
The One ar Dolby Vision un Dolby Atmos.
Pateicoties Dolby Vision un Dolby Atmos, jūsu filmas, seriāli un spēles izskatās un izklausās satriecoši. Ieraugiet attēlu tādu, kādu režisors to vēlējās parādīt. Aizmirstiet par sabojātām ainām, kad ekrāns ir pārāk tumšs, lai saprastu notiekošo. Skaidri dzirdiet ikvienu vārdu. Izbaudiet skaņas efektus tā, it kā darbība notiktu jums visapkārt.
Slaids televizors. Radīts nākotnei.
Vai meklējat televizoru, kas iederētos jūsu istabā? Šī Ambilight televizora ekrāns, kam praktiski nav apmales, iederas gandrīz jebkurā interjerā. Regulējama augstuma statīvs ir lieliski piemērots Soundbar skaļruņiem. Mūsu iepakojumā ir izmantots FSC sertificēts pārstrādāts kartons, un informatīvie materiāli ir izdrukāti uz pārstrādāta papīra.
Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi
Lieliska, skaidra televizora skaņa. Ja vēlaties vairāk, Philips Wireless Home System ar DTS Play-Fi ļauj dažu sekunžu laikā izveidot savienojumu ar saderīgiem Soundbar skaļruņiem un bezvadu skaļruņiem. Jūs pat varat izveidot mājas kinozāles telpiskās skaņas sistēmu, izmantojot savu televizoru kā centrālo skaļruni.
Patīk spēles. 60 Hz, VRR, ļoti zema ievades aizkave.
Vai nevarat sagaidīt, kad varēsiet spēlēt? Jūsu 60 Hz Ambilight TV ar HDMI 2.1 atbalsta ātru spēlēšanu, un tās Ultra Motion Clarity režīms nodrošina asāku, vienmērīgāku attēlu. Ieslēdziet savu konsoli, un automātiski aktivizēsies ļoti zemas ievades aizkaves iestatījums, bet Ambilight spēļu režīms visu padarīs vēl aizraujošāku.
Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.
Ko jūs vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.
Balss vadība. Google asistents. Darbojas ar Alexa
Jūs varat izvēlēties balss asistentus. Tālvadības pultī nospiediet Google Assistant pogu un izmantojiet balsi, lai meklētu filmas un raidījumus, iegūtu ieteikumus, pārvaldītu viedas mājas ierīces un paveiktu daudz ko citu. Varat arī lūgt asistentam Alexa pārvaldīt televizoru, izmantojot ierīces, kurās darbojas Alexa.
Īpaši ass attēls. Dinamiska skatīšanās.
Lai ko jūs skatītos, jūs izbaudīsiet spilgtu, īpaši asu attēlu ar dzīvīgām krāsām. Turklāt šis 4K UHD Ambilight TV ir saderīgs ar visiem galvenajiem HDR formātiem, tāpēc saskatīsiet sīkākās detaļas pat tumšās un gaišās zonās, straumējot HDR saturu.
Tehniskā specifikācija
Ambilight
Ambilight funkcijas
Pielāgošanās sienas krāsai
Lounge režīms
Spēļu režīms
Ambilight Music
AmbiWakeup
AmbiSleep
darbojas ar Philips bezvadu mājas skaļruņiem
Ambilight palaides animācija
Ambilight versija
Trīspusēja
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
55
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
139
cm
Displejs
4K Ultra HD LED
Paneļa izšķirtspēja
3840 x 2160
Vietējā atsvaidzes intensitāte
60
Hz
Attēlu programma
P5 Perfect Picture dzinis
Attēla uzlabošana
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Plaša krāsu gamma 90% DCI/P3
Gatavs lietošanai ar CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Displeja ievades izšķirtspēja
Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Digitālā TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Video atskaņošana
PAL
SECAM
TV pārraižu ceļvedis*
8 dienu elektroniskā TV programma
Signāla stipruma indikators
Jā
Teleteksts
1000 lapu hiperteksts
HEVC atbalsts
Jā
Android TV
OS
Google TV™
Iepriekš instalētās aplikācijas
Google Play Movies*
Google Search
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Fitnesa lietotne
Ambilight Aurora
Atmiņas izmērs (zibatmiņa)
16 GB*
Spēļu mākonis
Geforce Now
Smart TV funkcijas
Interaktīvā televīzija
HbbTV
Tālvadības pults
ar balss vadību
Balss asistents*
Iebūvēta Google Assistant funkcija
Tālvadība ar mikrofonu.
Strādā ar Alexa
Multivides lietojumprogrammas
Video atskaņošanas formāti
Konteineri: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Mūzikas atskaņošanas formāti
AAC
MP3
WAV
WMA (no v2 līdz v9.2)
WMA-PRO (v9 un v10)
FLAC
Subtitru formāta atbalsts
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Attēlu demonstrēšanas formāti
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 fotoattēls
HEIF
Apstrāde
Apstrādes jauda
Četrkodolu
Skaņa
Izejas jauda (RMS)
20 W
Skaļruņu konfigurācija
2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
Kodekss
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Skaņas pastiprinājums
Mākslīgā intelekta skaņa
Skaidrs dialogs
Dolby Atmos
Dolby basu pastiprināšana
Dolby skaņas izlīdzinātājs
Nakts režīms
M.I. EQ
DTS Play-Fi
Mimi skaņas personalizācija
Telpas kalibrēšana
Savienojamība
HDMI savienojumu skaits
4
HDMI funkcijas
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Tālvadības pults piekļuve
Sistēmas audio vadība
Sistēmas gaidstāves režīms
Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
USB portu skaits
2
Bezvadu savienojums
Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas
Bluetooth 5.0
Citi savienojumi
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digitālā audio izeja (optiskā)
Austiņu izeja
Pakalpojumu savienotājs
Satelīta savienotājs
HDCP 2.3
Jā, visiem HDMI
HDMI ARC
Jā, HDMI2
HDMI 2.1 funkcijas
eARC uz HDMI 2
Atbalsta eARC/VRR/ALLM
Maks. 48 Gb/s datu pārraides ātrums
EasyLink 2.0
HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB
Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Atmiņas lielums (zibatmiņa): 16 G, faktiskā pieejamā vieta diskā var atšķirties (atkarībā no, piem., (iepriekš) instalētajām lietotnēm, instalētās operētājsistēmas utt.)
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi https://www.netflix.com
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Nepieciešams Disney+ abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney un tā saistītās struktūras. Disney+ ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Google asistents ir pieejams Philips Android TV, kas darbojas ar Android O (8) vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Google asistents ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.