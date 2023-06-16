Meklējamie vārdi

TV
  • The One ir viss nepieciešamais. The One ir viss nepieciešamais. The One ir viss nepieciešamais.
    Energy Label Europe F energoefektivitātes marķējums
    Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet energoefektivitātes marķējums (PDF 201.0KB)

    The One 4K Ambilight TV

    55PUS8518/12

    The One ir viss nepieciešamais.

    Uzlabojiet savus atpūtas mirkļus ar The One. Šis 4K Ambilight TV ļauj iedziļināties katrā seriālā, filmā un spēlē! Iegūstiet aizraujošu attēla kvalitāti, visas nepieciešamās straumēšanas lietotnes un statīvu, kur ērti novietot Soundbar skaļruni.

    Skatīt visas priekšrocības

    Pieejams:

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    The One 4K Ambilight TV

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Smart TV

    The One ir viss nepieciešamais.

    4K Ambilight TV

    • 139 cm (55") Ambilight TV
    • P5 Perfect Picture dzinis
    • Galvenie HDR formāti tiek atbalstīti
    • Google TV™
    Ar imersīvu Ambilight.

    Ar imersīvu Ambilight.

    Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar LED apgaismojumu aiz ekrāna, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet iedziļināties savos iecienītajos seriālos, filmās un spēlēs vēl vairāk.

    The One ar brīnišķīgu attēlu. Philips P5 Picture dzinis.

    The One ar brīnišķīgu attēlu. Philips P5 Picture dzinis.

    Philips P5 dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums. Izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toņi. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir nevainojami vienmērīgs.

    The One ar Dolby Vision un Dolby Atmos.

    The One ar Dolby Vision un Dolby Atmos.

    Pateicoties Dolby Vision un Dolby Atmos, jūsu filmas, seriāli un spēles izskatās un izklausās satriecoši. Ieraugiet attēlu tādu, kādu režisors to vēlējās parādīt. Aizmirstiet par sabojātām ainām, kad ekrāns ir pārāk tumšs, lai saprastu notiekošo. Skaidri dzirdiet ikvienu vārdu. Izbaudiet skaņas efektus tā, it kā darbība notiktu jums visapkārt.

    Slaids televizors. Radīts nākotnei.

    Slaids televizors. Radīts nākotnei.

    Vai meklējat televizoru, kas iederētos jūsu istabā? Šī Ambilight televizora ekrāns, kam praktiski nav apmales, iederas gandrīz jebkurā interjerā. Regulējama augstuma statīvs ir lieliski piemērots Soundbar skaļruņiem. Mūsu iepakojumā ir izmantots FSC sertificēts pārstrādāts kartons, un informatīvie materiāli ir izdrukāti uz pārstrādāta papīra.

    Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi

    Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi

    Lieliska, skaidra televizora skaņa. Ja vēlaties vairāk, Philips Wireless Home System ar DTS Play-Fi ļauj dažu sekunžu laikā izveidot savienojumu ar saderīgiem Soundbar skaļruņiem un bezvadu skaļruņiem. Jūs pat varat izveidot mājas kinozāles telpiskās skaņas sistēmu, izmantojot savu televizoru kā centrālo skaļruni.

    Patīk spēles. 60 Hz, VRR, ļoti zema ievades aizkave.

    Patīk spēles. 60 Hz, VRR, ļoti zema ievades aizkave.

    Vai nevarat sagaidīt, kad varēsiet spēlēt? Jūsu 60 Hz Ambilight TV ar HDMI 2.1 atbalsta ātru spēlēšanu, un tās Ultra Motion Clarity režīms nodrošina asāku, vienmērīgāku attēlu. Ieslēdziet savu konsoli, un automātiski aktivizēsies ļoti zemas ievades aizkaves iestatījums, bet Ambilight spēļu režīms visu padarīs vēl aizraujošāku.

    Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.

    Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.

    Ko jūs vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.

    Balss vadība. Google asistents. Darbojas ar Alexa

    Balss vadība. Google asistents. Darbojas ar Alexa

    Jūs varat izvēlēties balss asistentus. Tālvadības pultī nospiediet Google Assistant pogu un izmantojiet balsi, lai meklētu filmas un raidījumus, iegūtu ieteikumus, pārvaldītu viedas mājas ierīces un paveiktu daudz ko citu. Varat arī lūgt asistentam Alexa pārvaldīt televizoru, izmantojot ierīces, kurās darbojas Alexa.

    Īpaši ass attēls. Dinamiska skatīšanās.

    Lai ko jūs skatītos, jūs izbaudīsiet spilgtu, īpaši asu attēlu ar dzīvīgām krāsām. Turklāt šis 4K UHD Ambilight TV ir saderīgs ar visiem galvenajiem HDR formātiem, tāpēc saskatīsiet sīkākās detaļas pat tumšās un gaišās zonās, straumējot HDR saturu.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      • Lounge režīms
      • Spēļu režīms
      • Ambilight Music
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • darbojas ar Philips bezvadu mājas skaļruņiem
      • Ambilight palaides animācija
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      55  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      139  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      60  Hz
      Attēlu programma
      P5 Perfect Picture dzinis
      Attēla uzlabošana
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Plaša krāsu gamma 90% DCI/P3
      • Gatavs lietošanai ar CalMAN
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Video atskaņošana
      • PAL
      • SECAM
      TV pārraižu ceļvedis*
      8 dienu elektroniskā TV programma
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Android TV

      OS
      Google TV™
      Iepriekš instalētās aplikācijas
      • Google Play Movies*
      • Google Search
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iPlayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Fitnesa lietotne
      • Ambilight Aurora
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)
      16 GB*
      Spēļu mākonis
      Geforce Now

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Tālvadības pults
      ar balss vadību
      Balss asistents*
      • Iebūvēta Google Assistant funkcija
      • Tālvadība ar mikrofonu.
      • Strādā ar Alexa

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      • Konteineri: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      • WMA-PRO (v9 un v10)
      • FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • 360 fotoattēls
      • HEIF

    • Apstrāde

      Apstrādes jauda
      Četrkodolu

    • Skaņa

      Izejas jauda (RMS)
      20 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
      Kodekss
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Skaņas pastiprinājums
      • Mākslīgā intelekta skaņa
      • Skaidrs dialogs
      • Dolby Atmos
      • Dolby basu pastiprināšana
      • Dolby skaņas izlīdzinātājs
      • Nakts režīms
      • M.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Mimi skaņas personalizācija
      • Telpas kalibrēšana

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      4
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas
      • Bluetooth 5.0
      Citi savienojumi
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitālā audio izeja (optiskā)
      • Austiņu izeja
      • Pakalpojumu savienotājs
      • Satelīta savienotājs
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI2
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 2
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      • Maks. 48 Gb/s datu pārraides ātrums
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Spēles
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      1533388
      SDR energoefektivitātes klase
      F
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      77  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      118  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      N.P.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,3 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Tālvadības pults
      • 2 x AAA baterijas
      • Galda virsmas statīvs
      • Strāvas vads
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Pelēka antracīta poga
      Statīva dizains
      Antracīta pelēkas, nobīdītas kājas

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1231,0  mm
      Komplekta augstums
      720,0  mm
      Komplekta dziļums
      81,0  mm
      Produkta svars
      15,2  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      1231.0  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      740.0/778.0  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      256.0  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      16.0  kg
      Iepakojuma platums
      1360.0  mm
      Iepakojuma augstums
      840.0  mm
      Iepakojuma dziļums
      160.0  mm
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      19,5  kg
      Statīva platums
      737.0/1014.0  mm
      Statīva augstums
      29.5/68.0  mm
      Statīva dziļums
      256.0  mm
      Attālums starp 2 statīviem
      737.0/1014/0  mm
      Statīva augstums līdz TV apakšējai malai
      29.5/68.0  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      200 x 300 mm

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Tālvadības pults
    • 2 x AAA baterijas
    • Galda virsmas statīvs
    • Strāvas vads
    • Īsa lietošanas pamācība
    • Juridiskā informācija un drošības brošūra
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Atmiņas lielums (zibatmiņa): 16 G, faktiskā pieejamā vieta diskā var atšķirties (atkarībā no, piem., (iepriekš) instalētajām lietotnēm, instalētās operētājsistēmas utt.)
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi https://www.netflix.com
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Nepieciešams Disney+ abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney un tā saistītās struktūras. Disney+ ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Google asistents ir pieejams Philips Android TV, kas darbojas ar Android O (8) vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Google asistents ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
    • Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.