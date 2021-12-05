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Izbeigta ražošana
65PUS6703/12
Ļoti plāns 4K UHD LED Smart TV
Iekārtojieties ērti un izbaudiet 4K UHD iespējas, ko sniedz īpaši viegli lietojamais Smart TV. Izmantojot SAPHI, ātri piekļūstiet iecienītajam saturam. Pixel Precise Ultra HD padara attēlu plūdenu un asu. Un to visu apvieno Ambilight funkcija.
164 cm (65 collu) Ambilight TV
1100 attēla veiktspējas indekss
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Pateicoties mūsu īpašajai programmatūrai, kas analizē attēlu 6400 dažādās zonās un attiecīgi pielāgo, jūs iegūsiet neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi spilgtam vizuālam baudījumam.
DTS HD optimizē skaņas apstrādi, saglabājot oriģinālo skaņas saturu, tāpēc jūs varat no skaļruņiem baudīt labākas kvalitātes skaņu un kristālskaidrus dialogus.
SAPHI ir ātra un intuitīva operētājsistēma, kas pārvērš jūsu Philips Smart TV lietošanu patiesā baudījumā. Baudiet izcilu attēla kvalitāti un piekļūstiet izvēlnei ar skaidri saprotamām ikonām, nospiežot tikai vienu pogu. Izbaudiet sava televizora lietošanas ērtumu un izmantojiet populārākās Philips Smart TV lietotnes, tostarp YouTube, Netflix un citas.
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3.6
no 5
97
Atsauksmes
StaSIuddz
05/12/2021
Polska
Telewizor i te kolory
Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek
Plusi
Kolor obraz jakość
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Izmantošanas datums 2020-12-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Izmantošanas datums 2020-12-05
PABLO
29/11/2020
Polska
Ten product jest super
Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego
Plusi
Czysty odbiiór smart tv
Mīnusi
Głośniki trochę za słabe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Izmantošanas datums 2018-11-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Izmantošanas datums 2018-11-29
BleckCat
05/01/2020
Polska
Ten produkt mni nie zawiódł.
Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim
Plusi
Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Izmantošanas datums 2018-01-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Izmantošanas datums 2018-01-05
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.