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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

6700 seriesĻoti plāns 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3.6

| (97) Atsauksmes

Ļoti plāns 4K UHD LED Smart TV

Iekārtojieties ērti un izbaudiet 4K UHD iespējas, ko sniedz īpaši viegli lietojamais Smart TV. Izmantojot SAPHI, ātri piekļūstiet iecienītajam saturam. Pixel Precise Ultra HD padara attēlu plūdenu un asu. Un to visu apvieno Ambilight funkcija.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar 3 plakņu Ambilight

Ļoti plāns 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm (65 collu) Ambilight TV

  • 1100 attēla veiktspējas indekss

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming optimizē televizora kontrastu

Micro Dimming optimizē televizora kontrastu

Pateicoties mūsu īpašajai programmatūrai, kas analizē attēlu 6400 dažādās zonās un attiecīgi pielāgo, jūs iegūsiet neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi spilgtam vizuālam baudījumam.

Dziļi basi un kristālskaidri dialogi.

DTS HD optimizē skaņas apstrādi, saglabājot oriģinālo skaņas saturu, tāpēc jūs varat no skaļruņiem baudīt labākas kvalitātes skaņu un kristālskaidrus dialogus.

SAPHI. Viedais televizora baudīšanas veids.

SAPHI. Viedais televizora baudīšanas veids.

SAPHI ir ātra un intuitīva operētājsistēma, kas pārvērš jūsu Philips Smart TV lietošanu patiesā baudījumā. Baudiet izcilu attēla kvalitāti un piekļūstiet izvēlnei ar skaidri saprotamām ikonām, nospiežot tikai vienu pogu. Izbaudiet sava televizora lietošanas ērtumu un izmantojiet populārākās Philips Smart TV lietotnes, tostarp YouTube, Netflix un citas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.6

no 5

97

Atsauksmes

05/12/2021

Polska

Polska

Telewizor i te kolory

Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek

Plusi

Kolor obraz jakość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Izmantošanas datums 2020-12-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Izmantošanas datums 2020-12-05

29/11/2020

Polska

Polska

Ten product jest super

Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego

Plusi

Czysty odbiiór smart tv

Mīnusi

Głośniki trochę za słabe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Izmantošanas datums 2018-11-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Izmantošanas datums 2018-11-29

05/01/2020

Polska

Polska

Ten produkt mni nie zawiódł.

Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim

Plusi

Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Izmantošanas datums 2018-01-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Izmantošanas datums 2018-01-05

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  7. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

  8. Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

  9. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.