No pārstrādātas plastmasas veidota pults. Otrreiz pārstrādāts iepakojums.

Tā kā The One televizoram ir grozāma kāja, jūs to varat novietot jebkur, un skats joprojām būs nepārspējams. Turklāt jūs varat izmantot Ambilight tehnoloģiju, lai uzreiz pēc ekrāna izslēgšanas ieslēgtu īpašu apgaismojumu. TV tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, televizors tiek piegādāts FSC sertificētā un otrreiz pārstrādāta kartona iepakojumā un lietošanas pamācība ir drukāta uz otrreiz pārstrādāta papīra.