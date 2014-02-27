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Izbeigta ražošana
Viegla pamošanās
Ļaujiet savam bērnam pamosties, klausoties iecienītās jautrās skaņas vai balsis no Philips AJ3138/12 radio pulksteņa. Maināmi riņķi un pogas piešķir individualizētu izskatu, bet snaudas taimeris ļauj ieprogrammēt pulksteni, nemainot modinātāja iestatījumus.
Ierakstāms modinātāja signāls
Snaudas taimeris
Krāsaini apļi un pogas
Darbojas ar baterijām vai līdzstrāvu
Neskaitāmos pētījumos ir pierādīts, ka diendusa uzlabo veselību. Izmantojot snaudas taimeri, var izveidot veselīgu ieradumu gulēt diendusu, nebaidoties par aizgulēšanos, kā arī katru reizi neregulējot modinātāju. Tikai nospiediet vienu pogu, lai pirms došanās neatliekamajos dienas darbos baudītu veselīgu diendusu no 15 minūtēm līdz divām stundām. Snaudas taimeris tiks automātiski atskaitīts līdz nullei, un iepriekšiestatītajā laikā atskanēs modinātāja signāls, lai jūs pamodinātu.
Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir regulējama snaudas funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc piecām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Ja vēlaties gulēt ilgāk, divreiz nospiediet snaudas pogu (Snooze) - 10 minūtēm, vai trīs reizes - 15 minūtēm.
Darbiniet savu Philips radio ar baterijām vai, pieslēdzot elektrotīklam, un izbaudiet lielu ērtību un elastību. Ja elektrības kontaktligzda nav pieejama vai kad nevēlaties redzēt uzkrītošos vadus, vienkārši darbiniet ierīci ar baterijām. Kad vajadzīga nepārtraukta un stabila barošana, pieslēdziet ierīci tieši elektrotīkla kontaktligzdai. Tagad varat patiešām izbaudīt klausīšanās brīvību jebkurā vietā.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3138 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3138 Radiobudzik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3138 Radiobudzik