Songbird, lai atrastu, atskaņotu un sinhronizētu mūziku starp PC un Android

Songbird ir vienkārši lietojama personālā datora programma un Android lietojumprogramma. Tā sniedz iespēju atrast un atskaņot visu jūsu multividi, kā arī to sinhronizēt ar personālo datoru. Tās intuitīvās un iespaidīgās mūzikas pārvaldības funkcijas ļauj atklāt jaunus māksliniekus un mūzikas stilus tieši programmā no mūzikas un multivides veikaliem, pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm. Atskaņojiet savu bibliotēku un multividi no interneta un sinhronizējiet to visu no personālā datora ar Android ierīcēm.