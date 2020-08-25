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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ215N/12

2.3

| (3) Atsauksmes

Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

  • Zila

  • 3 W

  • Digitālā regulēšana

FM stereo uztvērējs

20 iestatītas stacijas

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmo kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio kompaktdisku atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt vairākas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio kompaktdisku atskaņotājiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.3

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Plusi

vše ok

Mīnusi

nic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Plusi

mały, lekki

Mīnusi

Wymienione w recenzji

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S Bumbox CD

Izmantošanas datums 2024-05-04

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S Bumbox CD

Izmantošanas datums 2024-05-04

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Plusi

Žiadne

Mīnusi

Nefunkčný prehrávač CD

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine

Izmantošanas datums 2021-12-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine

Izmantošanas datums 2021-12-11

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā