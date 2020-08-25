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Izbeigta ražošana
AZ215S/12
Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā
Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.
Sudraba
3 W
Digitālā regulēšana
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.
CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētā secībā.
2.3
no 5
3
Atsauksmes
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Plusi
vše ok
Mīnusi
nic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Plusi
mały, lekki
Mīnusi
Wymienione w recenzji
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S Bumbox CD
Izmantošanas datums 2024-05-04
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S Bumbox CD
Izmantošanas datums 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Plusi
Žiadne
Mīnusi
Nefunkčný prehrávač CD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine
Izmantošanas datums 2021-12-11
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ215S CD Soundmachine
Izmantošanas datums 2021-12-11