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1600 W
ThermoProtect iestatījums
Salokāms rokturis
Universāls spriegums
Šis 1600 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu nevainojamam rezultātam katru dienu.
Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Kompaktais dizains ar salokāmo rokturi atvieglo ierīces iepakošanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu, lai jūs varētu to ņemt līdzi visur, kurp dodaties.
4.9
no 5
186
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Cilvēks
14/04/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Teicams produkts
Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
Anniņa
29/12/2016
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD004/00 Matu fēns
10/08/2023
Polska
suszarka do suszenia i modelowania włosów
super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)