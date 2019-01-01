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Izbeigta ražošana
2200 W
Maiņstrāvas motors
95 km/h
Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Philips DryCare Pro matu fēnam ir vieglāka un kompakta konstrukcija, kas padara to ērtāku izmantošanā. Rokturim ir ergonomisks dizains, un to ir viegli satvert un turēt.
Svarīgā profesionālā funkcija – vēsās gaisa plūsmas poga – nodrošina intensīvu vēsā gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas, lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.
4.9
no 5
140
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)