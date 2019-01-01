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  • Radīts rezultātiem un stilam
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  • Radīts rezultātiem un stilam
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  • Radīts rezultātiem un stilam
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  • Radīts rezultātiem un stilam
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  • Radīts rezultātiem un stilam
  • Radīts rezultātiem un stilam

Izbeigta ražošana

DryCarePro matu fēns

BHD176/00

4.9
| (140) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Radīts rezultātiem un stilam
Philips DryCare Pro AC matu fēnam ir profesionāla līmeņa maiņstrāvas motors, kas nodrošina līdz 95 km/h gaisa plūsmas ātrumu ātriem un profesionāliem rezultātiem. Vieglo matu fēnu ir arī vieglāk pārnēsāt, un matu žāvēšana ir patiesi komfortabla.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Radīts rezultātiem un stilam

  • 2200 W

  • Maiņstrāvas motors

  • 95 km/h

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

Viegls

Viegls

Philips DryCare Pro matu fēnam ir vieglāka un kompakta konstrukcija, kas padara to ērtāku izmantošanā. Rokturim ir ergonomisks dizains, un to ir viegli satvert un turēt.

Aukstā gaisa plūsma stila ieveidošanai

Aukstā gaisa plūsma stila ieveidošanai

Svarīgā profesionālā funkcija – vēsās gaisa plūsmas poga – nodrošina intensīvu vēsā gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas, lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

140

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

01/01/2019

Polska

Polska

Bardzo pozytywna

Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

21/07/2018

Polska

Polska

Zadowolenie z produktu w 100%!

Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

21/02/2018

Polska

Polska

rewelacyjna suszarka

Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 