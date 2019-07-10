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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
ar SplitStop tehnoloģiju
aizsardzībai pret matu galu šķelšanos
Apstrāde ar joniem
Keratīna piesātinājums
Mūsu noslēpums vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos ir jaunā SplitStop tehnoloģija. Tā ir unikāla UniTemp sensora un gludu keramisko plātņu kombinācija, kas padara matus veselīgus. UniTemp sensors pasargā matus no pārmērīga karstuma iedarbības, un veidošanas plātnes rada minimālu berzi, lieliski pasargājot matu galus no šķelšanās.
UniTemp sensors aizsargā matus no pārmērīgi liela karstuma iedarbības, nodrošinot nemainīgāku veidošanas temperatūru veiktspējas uzlabošanai: iegūstiet to pašu rezultātu ar par 20°C zemāku karstuma iestatījumu**. Izveidojiet lielisku frizūru ar veselīgiem, dzīvīgiem matu galiem.
Keratīns ir nozīmīga matu sastāvdaļa, kas padara matus izturīgus, veselīgus un piešķir tiem lielisku izskatu. Keramiskais pārklājums ir bagātināts ar keratīnu, lai nodrošinātu matiem vēl labāku kopšanu.
4.8
no 5
163
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
LAI1234
10/07/2019
Latvija
Labs matu taisnotājs
Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
Evelina36
15/07/2019
Lietuva
Labai patiko
Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Idealus skubančioms
Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
pēc 2 gadu ilgas matu taisnošanas simulācijas pie 200 °C nesašķeltiem vidusmēra eiropieša matiem
matu temperatūra un patērētāju tests, salīdzinot ar HP8344