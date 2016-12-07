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Izbeigta ražošana

Bezvadu Multiroom mūzikas sistēma

BM50B/10

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

Skatīt visas priekšrocības

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

  • stiprināms pie sienas

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • ar MULTIPAIR

Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth

Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth

Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā