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Izbeigta ražošana
Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā
Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.
stiprināms pie sienas
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
ar MULTIPAIR
Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.
Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom