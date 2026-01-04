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Izbeigta ražošana
BT51W/00
Pietaupiet vietu dejām
Klausieties mūziku ar Bluetooth skaļruni, kas ietilpst kabatā. Šis mazais skaļrunis nodrošina 6 stundas darbības laiku un dzirdu skaņu, pat klausoties maksimālā skaļumā. Bezvadu uztveršana 10 m attālumā. Pietiekami vietas deju placim.
Bluetooth®
Balta
Jūs pat nemanīsiet, ka nēsājat līdzi šo mazo skaļruni, kurš sver vien 90 g. 1,5 collu pilna diapazona skaļrunis nodrošina dzidru, skaidru skaņu, pat palielinot skaļumu.
Pilna baterijas uzlāde nodrošina 6 stundas ilgu atskaņošanas laiku. Uzlādei nepieciešamais laiks ir mazāks par 3 stundām, un to ir viegli izdarīt, izmantojot komplektā iekļauto mikro USB kabeli.
Savienošana pārī ar Bluetooth ierīci ir vienkārša. Atliek ieslēgt skaļruni, un tas ir gatavs savienojumam pārī. Bezvadu uztveršanas diapazons ir 10 m.
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