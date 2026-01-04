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Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

BT51W/00

Pietaupiet vietu dejām

Klausieties mūziku ar Bluetooth skaļruni, kas ietilpst kabatā. Šis mazais skaļrunis nodrošina 6 stundas darbības laiku un dzirdu skaņu, pat klausoties maksimālā skaļumā. Bezvadu uztveršana 10 m attālumā. Pietiekami vietas deju placim.

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Pietaupiet vietu dejām

  • Bluetooth®

  • Balta

1,5 collu pilna diapazona skaļrunis. Dzidra, skaidra skaņa

Jūs pat nemanīsiet, ka nēsājat līdzi šo mazo skaļruni, kurš sver vien 90 g. 1,5 collu pilna diapazona skaļrunis nodrošina dzidru, skaidru skaņu, pat palielinot skaļumu.

5 stundas ilgs atskaņošanas laiks

Pilna baterijas uzlāde nodrošina 6 stundas ilgu atskaņošanas laiku. Uzlādei nepieciešamais laiks ir mazāks par 3 stundām, un to ir viegli izdarīt, izmantojot komplektā iekļauto mikro USB kabeli.

Bluetooth ir gatavs savienojumam pārī ieslēgtā stāvoklī

Savienošana pārī ar Bluetooth ierīci ir vienkārša. Atliek ieslēgt skaļruni, un tas ir gatavs savienojumam pārī. Bezvadu uztveršanas diapazons ir 10 m.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam