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PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP5547/90
EP3347/90
EP0824/00
EP0820/00
Tāds pats kā CA6700/00
1 atkaļķošanas cikls
Pagarina automāta kalpošanas laiku
Uzlabo kafijas garšu
Philips atkaļķotājs iztīra visu espreso automātu ūdens cirkulācijas sistēmu.
Kaļķis ir dabiska ierīces darbināšanai izmantotā ūdens sastāvdaļa. Šis īpašais atkaļķošanas līdzeklis aizsargā ierīci, lai tajā neuzkrājas katlakmens, kas nelabvēlīgi ietekmē ierīces veiktspēju un dzērienu garšu. Šis līdzeklis ir ļoti efektīvs, drošs un viegli lietojams.
Philips espreso aparāta atkaļķotāja ekskluzīvā formula nodrošina rūpīgu atkaļķošanu bez ierīces jutīgo daļu bojājumiem.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
DzRomario
11/01/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Plusi
корисний, ефективний
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Vl@d
27/04/2021
Україна
Отличное средство для очистки машины
Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
NAStya001
25/04/2021
Україна
Akcijas daļa
Відчутно покращує смак кави!
Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини