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  • Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu
  • Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu
  • Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu
  • Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu
  • Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu

Espreso kafijas automāta atkaļķotājs

CA6700/10

5
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu
Ir svarīgi regulāri veikt kafijas aparāta atkaļķošanu, lai saglabātu tā labāko sniegumu un kafijas garša vienmēr būtu izcila. Izmanto tikai Philips atkaļķotāju, lai nodrošinātu Philips un Saeco ierīču maksimālu kalpošanas laiku un drošību.
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Likvidē katlakmeni un paildzina ierīces darbmūžu

  • Tāds pats kā CA6700/00

  • 1 atkaļķošanas cikls

  • Pagarina automāta kalpošanas laiku

  • Uzlabo kafijas garšu

Perfekta atkaļķošana ilgākam ierīces darbmūžam

Perfekta atkaļķošana ilgākam ierīces darbmūžam

Philips atkaļķotājs iztīra visu espreso automātu ūdens cirkulācijas sistēmu.

Aizsargā sistēmu pret katlakmens veidošanos

Aizsargā sistēmu pret katlakmens veidošanos

Kaļķis ir dabiska ierīces darbināšanai izmantotā ūdens sastāvdaļa. Šis īpašais atkaļķošanas līdzeklis aizsargā ierīci, lai tajā neuzkrājas katlakmens, kas nelabvēlīgi ietekmē ierīces veiktspēju un dzērienu garšu. Šis līdzeklis ir ļoti efektīvs, drošs un viegli lietojams.

Philips apstiprināts atkaļķošanas šķīdums

Philips apstiprināts atkaļķošanas šķīdums

Philips espreso aparāta atkaļķotāja ekskluzīvā formula nodrošina rūpīgu atkaļķošanu bez ierīces jutīgo daļu bojājumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/01/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Plusi

корисний, ефективний

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

27/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство для очистки машины

Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

25/04/2021

Україна

Україна

Відчутно покращує смак кави!

Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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