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250 g kafijas pupiņu tvertne
58 mm nerūsējošā tērauda filtra turētājs
Augstākās kvalitātes kalibrēta stampa
Americano poga
450 ml piena krūze perfektas temperatūras nodrošināšanai
Iepazīsti kafijas dzērienu pasauli, pateicoties 250 g tvertnei, kas palīdz saglabāt kafijas pupiņu svaigumu. Pagatavo izcilu kafiju ar intensīvu aromātu katrā tasītē.
Baudi bagātīgu kafiju ar putiņām, kas tiek pagatavota tieši tasītē, pateicoties profesionālam 58 mm nerūsējošā tērauda filtra turētājam un filtra groziņiem ar parasta un dubulta biezuma sieniņu. Šī izmēra filtra turētājs ļauj pagatavot brīnišķīgu, zeltaini brūnu espreso ar aromātiskām, gaisīgām putiņām, vienlaikus nodrošinot vienmērīgāku kafijas ekstrakciju, pateicoties plašākai ūdens sadalei. Turklāt tajā var ievietot vairāk maltās kafijas, lai iegūtu bagātīgāku un stiprāku dzērienu.
Var viegli sapresēt malto kafiju, izmantojot kalibrētu nerūsējošā tērauda stampu ar plakanu virsmu, kas nodrošina pareizu presēšanas spiedienu un veido balansētu, vienmērīgi izlīdzinātu presēšanas virsmu. Meistarīgi pagatavot izcilu kafiju tagad ir vienkārši.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Veijh
25/08/2025
България
Akcijas daļa
Много ми харесва!
Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.
Plusi
Лесно за използване
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
VPetrovs
25/08/2025
България
Akcijas daļa
Страхотен продукт!
Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Vivian96
18/04/2025
България
Страхотен продукт ! Има всичко, от което се нуждае човек за страхотно еспресо !
Plusi
Много богато оборудван
Mīnusi
Не
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо