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  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
  • Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.

Philips Barista BrewPusautomātisks espreso aparāts

PSA3218/01

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.
Palutini sevi ar svaigi gatavota espreso aromātu. Atklāj baudu, ko sniedz šāda dzēriena pagatavošana paša rokām, izmantojot mūsu Philips Barista Brew espreso aparātu. Tas ir radīts, lai kafijas mīļotāji ar katru nākamo tasīti varētu pilnveidot savas prasmes.
Skatīt visas priekšrocības

Izbaudi ikvienas kafijas pagatavošanu, sekojot intuitīvām norādēm

Tavs meistardarbs, vien ar dažām norādēm.

  • 250 g kafijas pupiņu tvertne

  • 58 mm nerūsējošā tērauda filtra turētājs

  • Augstākās kvalitātes kalibrēta stampa

  • Americano poga

  • 450 ml piena krūze perfektas temperatūras nodrošināšanai

250 g pupiņu tvertne svaiguma saglabāšanai

250 g pupiņu tvertne svaiguma saglabāšanai

Iepazīsti kafijas dzērienu pasauli, pateicoties 250 g tvertnei, kas palīdz saglabāt kafijas pupiņu svaigumu. Pagatavo izcilu kafiju ar intensīvu aromātu katrā tasītē.

58 mm nerūsējošā tērauda filtra turētājs baristas līmeņa espreso pagatavošanai

58 mm nerūsējošā tērauda filtra turētājs baristas līmeņa espreso pagatavošanai

Baudi bagātīgu kafiju ar putiņām, kas tiek pagatavota tieši tasītē, pateicoties profesionālam 58 mm nerūsējošā tērauda filtra turētājam un filtra groziņiem ar parasta un dubulta biezuma sieniņu. Šī izmēra filtra turētājs ļauj pagatavot brīnišķīgu, zeltaini brūnu espreso ar aromātiskām, gaisīgām putiņām, vienlaikus nodrošinot vienmērīgāku kafijas ekstrakciju, pateicoties plašākai ūdens sadalei. Turklāt tajā var ievietot vairāk maltās kafijas, lai iegūtu bagātīgāku un stiprāku dzērienu.

Augstākās kvalitātes kalibrēta stampa maltās kafijas izlīdzināšanai

Augstākās kvalitātes kalibrēta stampa maltās kafijas izlīdzināšanai

Var viegli sapresēt malto kafiju, izmantojot kalibrētu nerūsējošā tērauda stampu ar plakanu virsmu, kas nodrošina pareizu presēšanas spiedienu un veido balansētu, vienmērīgi izlīdzinātu presēšanas virsmu. Meistarīgi pagatavot izcilu kafiju tagad ir vienkārši.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/08/2025

България

България

Много ми харесва!

Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.

Plusi

Лесно за използване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

25/08/2025

България

България

Страхотен продукт!

Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

18/04/2025

България

България

Страхотен продукт ! Има всичко, от което се нуждае човек за страхотно еспресо !

Plusi

Много богато оборудван

Mīnusi

Не

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.