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PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP5547/90
EP3347/90
EP0824/00
EP0820/00
Tāpat kā CA6704/60
6 liet. reizēm – vienreiz mēnesī
Pagarina automāta kalpošanas laiku
Pagatavo gardāku kafiju
Regulāra apkope nodrošina vislabākās garšas un aromāta kafiju no Philips un Saeco espreso aparāta.
Mūsu kafijas eļļas likvidēšanas tabletes iztīra visas kafijas eļļas nogulsnes, saglabājot efektīvu espreso kafijas aparāta darbību. Ieteicams šo tīrīšanas ciklu veikt vismaz reizi mēnesī.
Paildziniet sava espreso kafijas aparāta darbmūžu, lai izmantotu ierīces maksimālo potenciālu. Lai nodrošinātu perfektu sniegumu laika gaitā, tīriet ierīci katru mēnesi vai pēc 500 kafijas tasītēm.
5.0
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kava11
27/12/2024
Україна
Verificēts pircējs
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Plusi
Якість, ціна
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
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DzRomario
11/01/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Plusi
легко обслуговувати кавомашину
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
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Monica235
26/04/2021
Україна
Akcijas daļa
Удобно
Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.
Plusi
Форма средства. Щадящий состав.
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії