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Kafijas eļļas likvidēšanas tabletes

CA6704/10

5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pagatavo gardāku kafiju
Baudiet svaigu kafiju, nevis nosēdumus! Šis produkts notīra kafijas eļļas nosēdumus no kafijas aparāta kafijas pagatavošanas mezgla. Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas noņemšanas līdzekli, lai nodrošinātu jūsu Philips un Saeco ierīču maksimālu kalpošanas laiku un drošību.
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Pagatavo gardāku kafiju

  • Tāpat kā CA6704/60

  • 6 liet. reizēm – vienreiz mēnesī

  • Pagarina automāta kalpošanas laiku

  • Pagatavo gardāku kafiju

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Regulāra apkope nodrošina vislabākās garšas un aromāta kafiju no Philips un Saeco espreso aparāta.

Pasargā espreso aparātus no aizsprostošanās ar pārpalikumiem

Pasargā espreso aparātus no aizsprostošanās ar pārpalikumiem

Mūsu kafijas eļļas likvidēšanas tabletes iztīra visas kafijas eļļas nogulsnes, saglabājot efektīvu espreso kafijas aparāta darbību. Ieteicams šo tīrīšanas ciklu veikt vismaz reizi mēnesī.

Regulārā tīrīšana paildzina espreso aparāta darbmūžu

Regulārā tīrīšana paildzina espreso aparāta darbmūžu

Paildziniet sava espreso kafijas aparāta darbmūžu, lai izmantotu ierīces maksimālo potenciālu. Lai nodrošinātu perfektu sniegumu laika gaitā, tīriet ierīci katru mēnesi vai pēc 500 kafijas tasītēm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/12/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Plusi

Якість, ціна

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Plusi

легко обслуговувати кавомашину

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

26/04/2021

Україна

Україна

Удобно

Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.

Plusi

Форма средства. Щадящий состав.

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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