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  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
  • Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām

Izbeigta ražošana

Saeco Caffè Selezione NobileEspresso kafijas pupiņas

CA6813/00

Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām
Perfekta kafija apvieno vislabākās pupiņas un izcilas tehnoloģijas, kas iegūst vislabāko rezultātu no šīm pupiņām. Saeco vienmēr ir bijušas tehnoloģijas, lai pagatavotu vislabāko kafiju, tagad mēs esam arī atlasījuši vislabākās kafijas pupiņas
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Rūpīgi atlasītas jūsu Saeco aparātam

Tas viss sākas ar vislabākajām pupiņām

  • 100 % Arabica

  • 1000 g

Piesātināts aromāts no augstkalnu pupiņām

Augstumam ir būtiska nozīme kafijas pupiņu attīstībā. Lielā augstumā esošie apstākļi — temperatūra, lietusgāzes — nodrošina lēnāku kafijas koku augšanas ciklu, lai pupiņās koncentrētos piesātināta garša.

Atlase, kuras pamatā ir īpašas sensoriskās kvalitātes

Mēs rūpīgi kombinējam pupiņas no centrālajiem kafijas reģioniem, lai nodrošinātu optimālu aromāta, sastāva, pēcgaršas, skābuma un izskata līdzsvaru.

Nemainīga kvalitāte visu gadu

Mēs sadarbojamies tikai ar tiem kafijas audzētājiem, kuru pupiņas saglabā savas īpašības visu gadu, lai jūs vienmēr varētu baudīt identiskas kvalitātes kafiju.

Tehniskā specifikācija

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.