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16 dzērieni
6 lietotāju profili
Metāliska austeru
Krāsu TFT displejs
Iepazīsti kafijas pasauli, pagatavojot labi pazīstamus dzērienus, piemēram, espreso vai kapučīno, kā arī īpašākus kafijas dzērienus, piemēram, itāļu espreso makjato.
Personalizē, izvēloties savam dzērienam vēlamo garšas profilu (Delicato, Intenso, Forte). Kafijas automāts automātiski pielāgo gatavošanas iestatījumus, piemēram, stiprumu, kafijas daudzumu un mitrināšanas ilgumu, lai nodrošinātu vēlamo garšu.
Mūsu inovatīvā automātiskā tīrīšanas sistēma HygieSteam likvidē 99,9% mikroorganismu uz piena karafes daļām*.
4.9
no 5
155
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Люсиндочка
01/05/2024
Україна
Кофейня дома
С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
caxapok
18/02/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Якісний товар
Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
ПростоПокупець
18/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Найкраща машина у свому класі
Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.
Plusi
можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка
Mīnusi
не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
99,9999% mikroorganismu, balstoties uz laboratoriju testiem.
Pamatojoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.