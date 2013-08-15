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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS3100/12

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| (1) Apskats

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Šie spilgtie Philips DS3100/12 dokstacijas skaļruņi, kas atrodas uz galda vai jebkurā citā vietā, nodrošina kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu. Sinhronizējiet savu iPhone/iPod ar datoru. Iespēja izmantot maiņstrāvu vai baterijas enerģiju nodrošina maksimālu lietošanas elastību.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • paredzēts iPod/iPhone

  • Baterijas/maiņstrāvas barošana

10 W RMS kopējā izejas jauda

Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā

AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

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15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā